Emmanuel Macron: Francozi, telovadite vsaj 30 minut na dan!

Francozi se počasi, a vedno bolj intenzivno pripravljajo na poletne olimpijske igre v Parizu, ki se bodo začele 26. julija. A največji športni dogodek na svetu ne more potekati samo na stadionih in telovadnicah (in seveda prek TV ekranov), zdrav duh v zdravem telesu mora veljati za vse Francoze. Zato jih je v takem duhu v posebnem video posnetku nagovoril predsednik Emmanuel Macron in svoje rojake pozval, naj telovadijo vsaj 30 minut na dan, »in dlje, če lahko«, še teh manj kot 200 dni, ko bo država gostila olimpijske igre.

V videoposnetku, ki ga je objavil na omrežju X - v majici s kratkimi rokavi, z boksarskimi rokavicami na ramenih in z boksarsko vrečo v ozadju - 46-letni predsednik med drugim reče, da je šport koristen za zdravje in veliko drugih stvari, poleg tega pa je »tudi način, da olimpijske igre postanejo del naše dnevne rutine«. Predsednik je izrazil tudi upanje, da bo Francija na igrah osvojila veliko medalj in da bodo olimpijske igre pripeljale do tega, da bo narod postal bolj fit. Predsednik sicer redno boksa, pogosto s svojimi telesnimi stražarji, specializirani YouTube kanal Boxe Attitude je lani pri analizi njegovih potez opazil, da ima predsednik dober udarec, hiter in energičen, ter dobre reflekse.

Štirikrat na teden

Po poročanju francoskega dnevnika Le Monde vlada letos spodbuja šport kot velik nacionalni cilj, vključno s spodbujanjem pouka telesne vzgoje v šolah. Uradniki iz Macronovega urada so povedali, da je vlada že izpolnila cilj, ki si ga je zastavila leta 2017, da bo 3 milijone več ljudi redno telovadilo, zdaj pa si prizadeva za dodatne 3 milijone do leta 2027. Raziskava, ki jo je objavil francoski nacionalni inštitut za izobraževanje, pa je pokazala, da 72 odstotkov Francozov telovadi vsaj enkrat na leto, a manj kot 20 odstotkov jih telovadi vsaj štirikrat na teden.

Kljub svetovnemu navdušenju nad olimpijskimi igrami pa je le malo Francozov tako navdušenih, da jih gostijo, pa pišejo britanski mediji. V samo dveh letih se je delež Francozov, ki menijo, da bo organizacija iger dobra stvar, zmanjšal s 76 na 65 odstotkov, kaže anketa, ki jo je novembra objavil inštitut Odoxa. Parižani so še manj navdušeni nad igrami, saj jih je le 56 odstotkov izjavilo, da so zadovoljni z igrami, piše Daily Mail.