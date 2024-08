Ime Fran je v slovenski zgodovini nosila vrsta pomembnih osebnosti. Med literarnimi ustvarjalci se je z Martinom Krpanom v našo skupno zavest vtisnil Fran Levstik, poleg njega sta neizbrisen pečat pustila Fran Saleški Finžgar in Fran Milčinski. Pomoč pri srečevanju s tujimi jeziki je številnim olajšal sestavljavec slovarjev Fran Bradač, jezikoslovec Fran Ramovš pa je 3. decembra 1919 imel prvo predavanje o slovenščini na novoustanovljeni ljubljanski univerzi.

Kako pa je s Frani danes? Statistični urad med prebivalci Slovenije v letošnjem letu našteje 245 ljudi z imenom Fran, ki se tako uvršča na 448. mesto med najpogostejšimi moškimi imeni. Pred desetimi leti je bilo Franov pri nas dosti manj, le 78, kar je takrat pomenilo 695. najpogostejše moško ime. Danes torej ime Fran nosi več kot trikrat več moških kot pred desetletjem, in če zanemarimo priseljevanje in odseljevanje, to pomeni, da se je v desetih letih rodilo 178 Franov.

Zakaj je ime Fran pomembno prav v tem tednu? Številni med temi 178 mladimi Frani se v teh dneh prijavljajo na skupno srečanje in snemanje kratkega filma ob 10-letnici jezikovnega portala Fran (ki nosi ime po jezikoslovcu Ramovšu). Oktobrsko praznovanje obletnice pa ne bo potekalo v duhu romantiziranja preteklosti, ampak bo predstavljalo novo premikanje mej v dobro širše javnosti. V družini jezikovnih portalov se bo Franu in Frančku pridružil nov član oziroma članica. Kakšno ime lahko pričakujemo za novi večjezični slovarski portal?

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Andrej Perdih.