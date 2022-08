Francoz preživel 16 ur pod prevrnjenim čolnom v Atlantiku

Za 62-letnega Francoza se je njegova morska pustolovščina v mrzlih vodah Atlantika srečno iztekla. Francoski morjeplovec je preživel 16 ur v morju s pomočjo zračnega mehurja, ki je nastal pod čolnom, potem ko se je ta prevrnil nedaleč od španske obale.

Njegovo 12-metrsko plovilo po imenu Jeanne Solo Sailor, s katerim je izplul iz portugalske prestolnice Lizbone, je v ponedeljek zvečer okoli 22 kilometrov stran od otokov Sisargas, v bližini španske severozahodne regije Galicije, poslalo signal za klic v sili.

Na pomoč je s petimi potapljači in tremi helikopterji priskočila španska obalna straža, ki je našla prevrnjen čoln, pod katerim se je nahajal moški. Da je še živ, je reševalcem sporočil z udarjanjem po notranjosti svojega plovila.

FOTO: Salvamento Maritimo/Reuters

Vendar je bilo morje preveč razburkano, da bi ga lahko rešili in Francoz je moral počakati do jutra, poroča britanski BBC.

Reševalci so na čoln pritrdili rešilne boje, da bi s tem preprečili, da bi potonil. Naslednji dan sta potapljača priplavala pod čoln in pomagala Francozu, ki je bil oblečen v neoprensko obleko in potopljen v vodi do kolen. Moški je nato skočil v ledeno vodo in pod čolnom zaplaval proti gladini morja.

Preživetje moškega, čigar imena niso razkrili, je bilo »na meji mogočega«, so situacijo opisali potapljači španske obalne straže. V tvitu pa so po uspešno zaključeni reševalni akciji zapisali, da je zanje »vsako rešeno življenje največja nagrada«.