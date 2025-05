Gérard Depardieu spoznan za krivega spolnih napadov

76-letna legenda francoskega, evropskega in svetovnega filma Gérard Depardieu je danes, tik pred začetkom 78. canskega filmskega festivala, kjer je leta 1990 prejel nagrado za najboljšega igralca, dočakal odločitev sodišča v zvezi z obtožbami o spolnem nasilju nad dvema sodelavkama med snemanjem filma Zelena polkna (Les volets verts) leta 2021.

Doletela ga je 18-mesečna pogojna zaporna kazen, po poročanju Le Monda pa mu je sodišče poleg tega v skladu z zahtevo tožilstva izreklo tudi dveletno prepoved opravljanja poklica ter odredilo vpis v register spolnih prestopnikov. Sprva mu je sicer grozilo do največ pet let zapora in 75.000 evrov globe.

Depardieuja, ki ima za sabo več kot 250 filmov in serij, na branje obsodbe v nasprotju z napovedmi njegovega odvetnika Jérémieja Assousa, ki je zanj zahteval oprostitev, ni bilo, saj z režiserko Fanny Ardant trenutno snema film na Portugalskem.

Identiteta tožnic, 54-letne scenske mojstrice in 34-letne pomočnice režiserja, je bila ves čas zaščitena. Scenska mojstrica je igralca obtožila, da jo je nasilno prijel in jo z nogami ukleščil, nato pa jo otipaval po pasu in prsih. Pomočnica režije je v izjavi za policijo dejala, da jo je Depardieu otipaval tako na snemanju kot tudi zunaj njega. Depardieu je trdil, da je žrtev lažnih obtožb, čeprav je priznal, da se je žensk dotaknil po bokih, a, kakor je dodal, brez kakršnega koli spolnega motiva.

Sojenje je trajalo dlje in se je začelo pozneje, kot je bilo predvideno. Oktobra je Depardieujev odvetnik zaprosil za preložitev začetka zaradi obtoženčevega slabega zdravstvenega stanja. Sodišče je prošnji ugodilo ter ga preložilo na marec. Bilo je burno in je poželo veliko medijske pozornosti.

Jérémie Assous je povzročil nemalo razburjenja z zahtevo po preklicu sojenja zaradi morebitnih postopkovnih napak. Predložil je tudi več sto spisov, ki jih je bilo treba pregledati v kratkem času. Obtožbe na račun igralca je večkrat označil za laži.

Da je odgovoren za spolne napade, Depardieuju sicer očitajo že več let. Nekatere obtožbe so bile podane anonimno, vse pa tudi niso končale na sodišču. Igralec se je tokrat pred sodiščem znašel prvič, obeta pa se mu še drugi sodni proces, in sicer zaradi suma posilstva igralke Charlotte Arnould. Depardieu tudi te obtožbe zanika.