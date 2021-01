Golobica miru med modro in vijoličasto

Prva dama Jill Biden v pomirjajoči modri

Kamala Harris je zaprisegla v vijoličasti obleki plašču mladega newyorškega temnopoltega oblikovalca Christopherja Johna Rogersa. Tudi vijoličasta je barva sufražetk. Foto Justin Sullivan/ AFP

Podpredsednica ZDA Kamala Harris v izpolnjeni vijoličasti

Lady Gaga v kreaciji haute couture hiše Schiaparelli s podpisom njihovega kreativnega direktorja Daniela Roseberryja. Foto Jonathan Ernst/ Reuters

Lady Gaga z ljubezenskim sporočilom domovini

Chanelova sufražetka Jennifer Lopez

Pevka Jennifer Lopez je sijala v belem, značilni barvi sufražetk.

Foto Kevin Lamarque/ Reuters

Čeprav jev slovo pomahala skrbno napravljena v črno obleko Dolce & Gabbana, Chanelov suknjič in s krokodiljo torbo Hermès, so vso pozornost ukradle dame, katerih sporočilo je bilo mnogo več kot le modno. Modni kritiki so prepoznali vrnitev k tradiciji, ki jo je Trumpova poteptala, ko je namesto oblačil ameriških oblikovalcev nosila kose dragih evropskih modnih hiš. V ospredju predvčerajšnje inavguracijske slovesnosti je bila predvsem Amerika.Med osebnostmi na inavguracijski slovesnosti, ki najbolj burijo duhove v modni srenji že mesece prej, je obleka, ki jo v počastitev tega vseameriškega praznika demokracije obleče bodoča ameriška prva dama. To je skrbno varovana skrivnost, v izbiri pa modni kritiki vselej iščejo tudi simbolne podtone. Tudi priso poznavalci med potencialnimi imeni naštevaliin, katerih obleke je nosila za demokratsko nacionalno konvencijo, ter Oscarja de la Rento. S temno modro obleko z rožastimi detajli te modne hiše je Jill Biden v ospredje stopila po predsedniški zmagi svojega moža v Wilmingtonu v Delawaru.Potem ko je na slovesnosti v počastitev žrtev pandemije covida-19 dan pred inavguracijo nosila vijoličast plašč in obleko, enega od ameriških neodvisnih in trajnostno naravnanih oblikovalcev (trajnost je ena od Bidnovih prednostih agend), je njeno inavguracijsko obleko in plašč ustvarila 34-letna newyorška oblikovalka, ki je pred komaj tremi leti ustanovila znamko Markarian. Poznana je po oblačilih za posebne priložnosti in poroke, v prodaji je, denimo, pri prestižni veleblagovnici Bergdorf Goodman, večina pa jih dosega ceno med 1000 in 4000 dolarji. Redki, če sploh kdo, so jo videli med potencialnimi imeni. Stilisti Bidnove so decembra stopili do nje z naročilom, naj skicira »nekaj klasičnega in ženstvenega, hkrati pa nekaj posebnega in primernega za spominski dan«. A da je bila njena kreacija iz svetlikajočega se volnenega tvida, kombinirana z žametom, šifonom ter ob vratu obleke pošita z biseri in kristali izbrana, je izvedela šele zjutraj na veliki dan, ko jo je zagledala na televiziji, je zaupala New York Timesu.Izbira modre za ženo demokratskega predsednika ni presenečenje, oblikovalka pa je izbiro materiala in barve utemeljila z besedami, da zbuja zaupanje in lojalnost.Letošnji inavguracijski ples je zaradi pandemije odpadel, ga je pa nadomestil virtualni dogodek z družino Biden in koncertom. Prva dama je za večerne slovesnosti oblekla belo obleko in plašč z izvezenimi rožami, v Urugvaju rojene oblikovalke, ki dela v New Yorku in je od decembra kreativna direktorica modne hiše Chloé, ima pa tudi svojo znamko.Prva ameriška podpredsednica in tudi prva temnopolta Američanka na tem položajuje v svojih inavguracijskih opravah izpostavila imena mladih temnopoltih in neodvisnih modnih oblikovalcev. Plašč kamelje bež barve z gubami na hrbtu, ki ga je nosila na slovesnosti v spomin žrtvam epidemije, je delo temnopoltega modnega oblikovalca, ki dela pri znamki Pyer Moss in je bil med prvimi oblikovalci v ZDA, ki je organiziral distribucijo osebne zaščitne opreme na začetku pandemije ter pomagal zbirati denar za pomoč malim podjetjem, ki jih je prizadela ustavitev države.Kamala Harris je za zaprisego oblekla živo vijoličasto obleko in plašč iste barve, kreacijo mladegaiz Louisiane, ki živi in dela v New Yorku in sledi krojaškim detajlom ter oblačila svoje znamke prodaja tudi na portalu prestižnih znamk Net-a-Porter. Zraven si je nadela ogrlico iz biserov zlatarjaportoriških korenin. V vijoličastem je bila tudi nekdanja prva dama. Vijoličasta je namreč poleg bele prav tako ena od barv sufražetk, bork za volilno pravico žensk, in simbolizira barvo lojalnosti in zvestobo cilju.Za večerno slovesnost je oblekla črno obleko, posuto z bleščicami, in smoking plašč, oblikovalca, ki dela v njeni rodni državi Kaliforniji. Znan je po istoimenski znamki, ki sodi v višji cenovni razred in se predstavlja tudi na newyorškem tednu mode, izdeluje pa tudi oblačila po meri.Po videzu je v svojem prepoznavnem slogu najbolj izstopala pevska zvezdnicaglasna podpornica demokratov, ki sodi tudi v prijateljski krog novega predsednika Joeja Bidna še iz časov njegovega podpredsedniškega mandata, ko sta se zavzemala proti spolnemu nadlegovanju na fakultetah. Lani aprila si je utrdila tudi status filanotropske zvezdnice, ko je s koncertom od doma Her One World: Together at Home pomagala zbrati kar 127 milijonov dolarjev za zdravstvene in negovalne delavce v prvih linijah in v pandemiji krepila pozitivnega duha.Za veliki dan Združenih držav Amerike, ko je imela čast odpeti ameriško himno, je oblekla kreacijo haute couture hiše Schiaparelli, ki jo je zasnoval njihov kreativni direktor; obleko s temnomodrim zgornjim delom iz kašmirja in močno nagubano rdečo krinolino iz svile. Ni bilo mogoče prezreti njene broške, ki se je na veliko svetila v soncu – v podobi golobice miru z oljčno vejico. Barvno usklajen, zlat, je bil tudi mikrofon. Uporabniki družabnih omrežij so v njenem videzu našli vzporednice s trilogijo Igre lakote in glavno junakinjo, ki je nosila broško ptice, pričeska je nekatere spominjala na tisto princeseiz Vojne zvezd.Roseberry je za Harper's Bazaar komentiral: »Kot Američan, ki živi v Parizu, sem ustvaril komplet, ki je ljubezensko pismo domovini, ki jo zelo pogrešam, in performerki, katere ustvarjanje že tako dolgo obožujem.«Dan pred velikim dnem se je svojim sledilcem oglasila iz Kapitola v belem Givenchyjevem kompletu in izrazila želje po upanju in enotnosti., ki je odpela This Land is Your Land in America the Beautiful ter pozornost Američanov in vsega sveta pritegnila še s prisego v španščini Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos! (En narod, pred Bogom neločljiv, svoboda in pravičnost za vse!), je sijala v belem, značilni barvi sufražetk. Njen komplet so sestavljali kosi iz Chanelove jesenske kolekcije 2020: z bleščicami posute hlače, svilena bluza z naborki ter bel plašč iz Chanelovega značilnega tvida s srebrnimi gumbi in v salonarjih z visoko peto Jimmy Choo. Ko je končala svoj nastop, jo je bilo videti z baretko, prav tako polno bleščic.Bela je poklon zgodovini, ženskam, ki so se v začetku 20. stoletja, oblečene povsem v belo, borile za svojo volilno pravico. Ameriške političarke jo simbolno nosijo ob različnih priložnostih. V belem kostimu se je kot novoizvoljena podpredsednica ZDA pokazal Kamala Harris v začetku novembra v Wilmingtonu v Delawaru. Hillary Clinton pa je nosila bel kostim med drugim leta 2016, ko je postala prva predsedniška kandidatka demokratske stranke.