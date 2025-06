Najvišji in najstarejši slap, kar jih je zgradil človek v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Umbrija je ena najmanjših italijanskih dežel, a presenetljivo raznolika in bogata. Brez dostopa do morja, a z obiljem zelenih gričev, sredozemskega rastlinja in gostih gozdov ponuja popolno kuliso za raziskovanje. Znana je po odlični kulinariki – tartufih, oljčnem olju in vinu – ter po slikovitih srednjeveških mestecih ob jezerih in med hribi.

V tej tišji, manj oblegani sosedi Toskane se skrivajo nekateri najpomembnejši kraji italijanske zgodovine in duhovnosti – med njimi Assisi, rojstni kraj sv. Frančiška, in Terni, kjer naj bi se rodil sv. Valentin. Obiskovalce očarajo tudi Marmorski slapovi, eden največjih umetnih slapov v Evropi, ki še danes navdihuje umetnike in pohodnike.