Težave na Obali: Celjan, ki ni imel denarja, napadel natakarja

Piranski policisti so bili v nedeljo ob 14. uri napoteni do enega izmed hotelov v Strunjanu, kjer je receptorka prijavila fizični napad gosta na natakarja. Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da je 45-letni moški iz celjskega območja v hotelskem lokalu naročil pivo, za katerega ni imel denarja. Kot začasno zavarovanje računa je natakarju pustil sončna očala, nato pa se kmalu vrnil ponje in natakarja nenadoma udaril s pestjo v predel desne arkade, pri čemer je ta utrpel manjšo presekanino.

Po udarcu je gost natakarju grozil z ubojem. V dogajanje so se vmešali drugi zaposleni, ki so nasilnega gosta pospremili iz hotela. Medtem jih je 45-letnik ponovno fizično napadel – enega je z roko dvakrat udaril po zatilju ter udaril še eno izmed zaposlenih v obraz, nato pa jim začel še groziti.

Ob prihodu policistov je moški nadaljeval neprimerno vedenje, kričal na zaposlene, kljub večkratnim opozorilom ni prenehal, z žaljivkami je napadel policiste in z rokami mahal proti njim, da bi jih udaril. Zaradi nevarnega vedenja so policisti uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Na kraju mu je bil izdan plačilni nalog zaradi več kršitev javnega reda in miru.

Le uro kasneje so bili policisti obveščeni še o poškodovanju izhodnega parkomata v eni izmed garažnih hiš v Piranu. Neznani storilec je menda napravo poškodoval s silo telesa. Policija vodi kazenski postopek in zbira obvestila o storilcu.