Halo, halo iz morja

Če vam je mobilni telefon že kdaj padel v morje, potem veste, da tak ni več za nobeno rabo. Meni se je to že zgodilo. Zdelo se mi je, da sem ga iz slanice potegnil, še preden se je zares zmočil, a mu ni bilo pomoči. Serviserji so ga za teden dni poslali na »kliniko« k mobikirurgom, kdove kam, a vse zaman. Bil je fuč.

Levo Jože Orešnik, ki je našel mobilni telefon v morju, in nesojeni lastnik telefona Jaka Ivančič. FOTO: arhiv Jaka Ivančiča

Koprski fotografsi je pred poletjem lani omislil (kot pritiče mojstru) hudo mobi zverino iphone 12 pro, jo spravil v nepredušno prozorno torbico, si jo dal okoli vratu in se na začetku julija s supom odpravil do Debelega rtiča. Tam ga je val spodnesel, čofnil je, vrvica se je strgala, vrečka pa mu zdrsnila z vratu in s telefonom vred izginila v globino. »Takoj sem se potopil, brez maske in plavuti skušal najti vrečko, a zaman. Potem sem si izposodil masko in sva s prijateljem česala morsko dno. Štiri mesece pozneje so me poklicali iz podjetja A1 in me spraševali, ali kaj vem o izgubljenem telefonu,« je povedal Ivančič.

Jože Orešnik iz Šentjanža na Dolenjskem si je konec oktobra privoščil kopanje v jesenskem morju. Čeprav je bil brez plavutk (samo z masko), je priplaval do dna in zagledal nenavadno pravilno oblikovan pesek. Sprva je mislil, da je našel kakšno mapo, ki so jo preraščale alge. Šele na kopnem je v vrečki našel popolnoma suh in brezhibno delujoč telefon. Distributer A1 mu je s pomočjo serijske telefonske številke pomagal vzpostaviti stik z Jakom.

Jože Orešnik je imel dvojno srečo. Drugič zato, ker je naletel na skrajno dobrosrčnega lastnika, ki mu je skoraj nov telefon prodal (tako rekoč podaril) po več kot ugodni ceni. »Res sem vesel. Takega še nikoli nisem in ga tudi ne bi imel. Še zdaj ga ne uporabljam za fotografiranje,« nam je zaupal sicer dober plavalec, vendar ne ravno izkušen potapljač. Morje pa je še enkrat pokazalo, kako nepredvidljivo muhasto zna biti.