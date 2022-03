Humanitárec

Humanitarec je »humanitaren človek«, ženska oblika pa je humanitarka. V SSKJ2 je osnovni pomen pridevnika humanitaren razložen s sopomenkama dobrodelen, human, v drugem pomenu pa pomeni tudi »humanističen«. V Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja lahko preberemo, da gre za besede, ki so nastale po zgledu nemščine in angleščine iz latinskega hūmānus, kar je izpeljanka iz besede homō v pomenu »človek«.

Morda je ravno zdaj pravi čas, da se začnemo temeljito preizpraševati o vlogi, ki jo imamo kot posameznice in posamezniki na tem svetu. Kako biti Človek z veliko začetnico ali glede na SSKJ2 človek v tretjem pomenu besede, torej »kdor združuje v sebi vse pozitivne moralne lastnosti«? Kaj lahko vsak od nas v dani situaciji stori za sočloveka, potrebnega pomoči? Po vsej verjetnosti med bralkami in bralci ni nikogar, ki bi lahko spreobrnil potek vojne, in verjetno so redki, ki bodo lahko odšli kot prostovoljke in prostovoljci na ukrajinske meje. Morda tudi ne moremo nakupiti nujno potrebnega materiala za prvo pomoč ali celo komu ponuditi strehe nad glavo. Morda pa lahko pošljemo dobrodelni SMS ali podarimo kaj odvečnega in nujno potrebnega, kar že imamo doma? Morda lahko pomagamo s sortiranjem zbranega materiala ali pa imamo možnost in privilegij, da (čeprav podplačani) vzgajamo in izobražujemo nove rodove, ki jim lahko neposredno prenašamo vrednote miru in solidarnosti?

Enako kot hudodelstva tudi dobra dejanja sprožajo verižne reakcije in vsak dan znova imamo priložnost, da se odločimo, ali bomo človek človeku – Vladimir ali raje humanitarec.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Mija Michelizza.