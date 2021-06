Iz abzica na firungo

FOTO: Jure Eržen/Delo

Dežela na sončni strani Alp doživlja kolesarsko renesanso. Slovenci se namreč vse bolj množično rekreiramo s kolesom, od tistih bolje pripravljenih do tistih, ki so po desetletjih obrisali prah s starega kolesa. Kolesarje je v naravo ob izjemnih uspehih naših kolesarjev naplavil tudi koronavirus. Na cestah je videti množice tako suhljatih kot bolj debelušnih podob, ki se vsak v svojem tempu na specialki, gravlu, gorskem ali električnem kolesu ženejo proti Vršiču, Jezerskemu, na Roglo, proti morju ali samo v okolici domačega kraja. Da se v kolesarski družbi ne bi počutili nelagodno, smo za vas pred začetkom najpomembnejšega kolesarskega spektakla na svetu pripravili slovar, da boste lahko s strokovnim izražanjem briljirali v nekolesarski druščini. Poudariti je treba, da veliko izrazov izhaja iz francoščine, ki je nekakšen uradni jezik tega športa.(pog.) – vožnja stoje na pedalih(pog.) – nastavki za krmilo, ki kolesarju na kolesu omogočajo bolj aerodinamično pozicijo– anaerobni prag; točka, pri kateri še ne zaidemo v »rdeče polje«, najboljši napovedovalec kolesarjeve aerobne zmogljivosti; največja intenzivnost, ki smo jo sposobni ohranjati 60 minut(fr.) – človek, ki se vozi na motorju in s posebno tablo sporoča kolesarjem, kakšna je situacija na dirki(pog.) – najtežji prestavni prenos(fr.) – kolesar, ki išče priložnosti za zmago v dolgih pobegih– pripada najboljšemu mlademu kolesarju (pod 25 let)– ploščica na podplatu kolesarskega čevlja, ki omogoča vpetje v pedal– plastični ali gumijast ovoj, ki ščiti pletenice pred zunanjimi vplivi– daljša netekmovalna kolesarska preizkušnja z vmesnimi kontrolnimi točkami– cestni kolesar– tekmovalna disciplina v vožnji s prirejenimi cestnimi kolesi v naravnem okolju– zaščitno pokrivalo za glavo– zavora, pri kateri zaviranje temelji na stiskanju diska– uporaba nedovoljenih sredstev za izboljšanje telesnih sposobnosti– sistematično testiranje športnikov na nedovoljena sredstva– električno kolo(pog.) – biti na elastiki, komaj še držati stik s skupino– tablica z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov– gel z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov– kolo, prilagojeno za vzdržljivostno vožnjo po razgibanem terenu– priprava za merjenje telesne zmogljivosti, zmogljivosti srca in dihal ter sposobnosti za sprejemanje kisika v stanju povečane telesne aktivnosti– določen del, odsek tekmovalne poti– vožnja kolesarjev, razporejenih drug za drugim, ki se spopadajo z vetrom v posebni formaciji(pog.)– krmilna opora, toporišče(pog.) – čelo kolesarske skupine, kolone– frekvenca srčnega utripa– polnovzmeteno kolo– glavna, večja skupina kolesarjev na dirki (tudi peloton)(pog.) – okvir kolesa– etapni cilj na vrhu vzpona(it.) – zadnja večja skupina kolesarjev, ki si želijo zgolj priti do cilja pred časovno zaporo, običajno sprinterji v gorskih etapah(fr.) – vzpon najvišje težavnostne kategorije(fr. grimpeur) – kolesar, specializiran za vožnjo v klanec(pog.) – kratek strm klanec– nepogrešljivo šestkotno kolesarsko orodje– težaven položaj, kletvica med kolesarjenjem– število obratov gonilke na minuto– lahek, zelo trden material iz ogljikovih vlaken– po velikosti zloženi zadnji zobniki– klasična dirka– klik pedala s senzorjem moči pedal, v katerega se vpnemo s kolesarskimi čevlji– profesionalna kolesarska ekipa, ki tekmuje na dirkah v celinski seriji mednarodne kolesarske zveze, mednje spadata tudi Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic– kolo za kronometer ali kolesarski del triatlona– dirka, na kateri kolesarji tekmujejo na kratki krožni progi– tekmovalna disciplina v vožnji na čas– udobno mestno kolo(pog.) – gonilka– navidezni cilj sredi etape, ki zmagovalcu prinaša točke– zadnje vozilo v kolesarski karavani, ki pobira onemogle kolesarje ali kolesarje, ki jim jo je zagodla tehnična okvara– tesnilna tekočina za plašče brez zračnic(fr.) – posebna torba z dolgimi naramnicami, v kateri je hrana, ki jo kolesarji dobijo od spremljevalcev med etapo– besedna zveza, ki jo kolesarji rekreativci velikokrat uporabijo pri težavnih vzponih– platišče na kolesu– glavna, večja skupina kolesarjev na dirki, tudi glavnina– večetapna dirka, ki tradicionalno poteka znotraj meja države– dobi jo kolesar, ki na gorskih ciljih dobi največ točk; najboljši hribolazec dirke– plašč za uporabo brez zračnic– žica za mehansko upravljanje zavor in prestav– vrsta obročnika, kjer se pod plašč namesti zračnica(fr. domestiques) – s svojo energijo pomaga kapetanu prihraniti njegovo in ga pripelje do ključnega trenutka dirke čim bolj svežega in pri močeh– merilec moči– nastavitev prestav na kolesu, razmerje med številom prestav in velikostjo zobnikov– krajša uvodna etapa večetapne dirke(fr. lanterne rouge) – ime za kolesarja, ki po treh tednih na Touru zasede zadnje mesto(fr. flamme rouge) – označuje, da je do konca etape ali dirke le še en kilometer– označuje kolesarja, ki ima najmanjši skupni čas dirke na Touru– neformalna vsakotedenska skupinska vožnja več kolesarjev po vnaprej določeni krožni poti– vijuga, zavoj vzpenjajoče se poti, ceste– hiter pospešek enega izmed kolesarjev v skupini, katerega namen je izčrpavati tekmece(pog.) – zahteva po zamenjavi vodilnega v skupini, ki narekuje tempo– pedal, v katerega se vpnemo s kolesarskim čevljem– cestni kolesar– ekipa ljudi, ki skrbijo za kolesarjevo prehrano, masažo, prenočišče ipd.(pog.) – sprednji zobnik(pog.) – kolesarski čevlji– kolo za vožnjo po razgibanem terenu(pog.) – gorsko kolo– spredaj vzmeteno kolo za kros– kolo za rekreativno kolesarjenje na daljše razdalje– pnevmatika z integrirano zračnico– kolesar, ki med dirko dobi prednost pred drugimi kolesarji– kolesarjenje na dolge razdalje– kolesarsko dirkališče elipsaste oblikezobnik– kolesarska taktika, ko kolesarji iste ekipe z vožnjo v koloni in menjavanjem na čelu narekujejo tempo oziroma pripravljajo izhodišče za sprint glavnega kolesarja– največja količina kisika, ki jo med naporom lahko telo porabi v eni minuti (maksimalna aerobna moč)(pog.) – kolesar, ki kapetanu nudi veliko pomoči. Prinaša mu pijačo, hrano, brani ga pred vetrom, zanj narekuje ritem na čelu glavnine, lovi ubežnike– tekmovanje v posamični vožnji, v kateri zmaga kolesar, ki na progi doseže najboljši čas– vožnja v zavetrju pomeni, da se vozimo za kolesarjem pred nami; s tem zmanjšamo porabo energije, moči– označuje kolesarja, ki je zbral največ točk z zmagami v posameznih (ravninskih) etapah in posebno določenih mestih znotraj etap– pomemben del na kolesarskem dresu za spravljanje gelov, ploščic, telefona in dokumentov