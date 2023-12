Izberite pravo – da vam zima ne pride do živega

Tam zgoraj na severu zima ni le letni čas, temveč način življenja. Temu primerno so zasnovali tudi svoja oblačila za prosti čas, pri čemer ima udobje glavno besedo. Zimska bunda je tako njihova (in tudi vaša) obvezna oprema, ko pritisne mraz. Je prva stvar, ki jo »pokažete«, hkrati pa najboljši sopotnik za zunanje dejavnosti in vam zagotavlja tako udobje kot užitke na snegu.

FOTO: Peak Performance

Udobna in topla

Kako torej izbrati pravo? Švedska kakovost, ki bo do popolnosti izpolnila vaša pričakovanja o pobegu pred nizkimi temperaturami, hkrati pa navdušila s trendovskim dizajnom in eleganco, je z znamkami, kot sta Peak Performance in J.Lindeberg, na voljo tudi v trgovini NÔRT v Ljubljani, kjer vam bodo znali svetovati glede na vaše želje, potrebe in življenjski slog.

Preden izberete pravi kos za svoje aktivnosti na prostem, pa naj bodo to smučanje, pohodništvo ali zgolj sprehodi po mestu in v naravi, razmislite o pričakovanjih in priložnostih, v katerih boste bundo nosili in kaj od nje pričakujete. Na tem mestu je najprej treba predvideti vremenske razmere – smuka vam nikdar ne bo v užitek, če vam bunda ne bo zagotavljala zadostne zaščite pred mrazom, vlago in vetrom. Zato izbirajte materiale, ki so odporni proti omenjenim vremenskim vplivom.

Če nameravate bundo nositi v prostem času, izberite vsestransko, ki je primerna za različne vremenske razmere. Preverite tudi, katera polnila bi vam najbolj ustrezala. Naravno perje denimo zagotavlja odlično toplotno izolacijo, medtem ko sintetična polnila ohranjajo toploto tudi v vlažnih razmerah.

Zračna

Pri dejavnostih, kot sta smučanje in pohodništvo, je treba upoštevati tudi znojenje. Zato mora biti bunda tudi dovolj zračna – z zračnimi paneli ali zračnimi zadrževalniki, ki omogočajo pretok zraka in odvajanje vlage. Zračnost je pomembna tudi, če gre za vsakodnevno rabo vaše zimske jakne, še posebej če se ukvarjate z aktivnostmi na prostem.

FOTO: Peak Performance

Trendovska

Kakšen kroj boste izbrali? Poskrbite, da bo bunda dovolj prostorna za sloje oblačil, a hkrati ne prevelika. Idealna bunda mora zagotavljati dovolj gibanja, hkrati pa ohraniti estetski videz. Pri ponudbi smučarskih bund lahko vsak najde kaj zase, bolj športno oblikovane modele in tudi elegantnejše kroje, ki pa vseeno zadovoljijo osnovne smučarske potrebe – po udobju in zaščiti ob aktivnosti. Če izbirate bundo, ki jo boste nosili vsak dan, pa je še toliko bolj pomembno, da jo izberete v skladu s svojim življenjskim slogom, željami in modnimi smernicami, ki jih zasledujete.

Švedske znamke sledijo skandinavskemu minimalizmu, ki združuje eleganco s funkcionalnostjo. Izbirate lahko med klasičnimi modeli ali bolj avantgardnimi slogi.

FOTO: Peak Performance

J.Lindeberg je blagovna znamka, ki navdihuje nekonvencionalne ljudi, da živijo polno življenje. Mednarodna modna hiša povezuje modo in šport ter ponuja sofisticirane, drzne in udobne izdelke za sodoben, aktiven življenjski slog. Njihove kolekcije združujejo ustvarjalnost in skandinavsko željo po boljšem – za inovativno modo in oblačila na prostem, ki so trajnostna in dostavljena prek brezhibne izkušnje, osredotočene na stranke.

Trajna

FOTO: Peak Performance

Naročnik oglasne vsebine je GO4