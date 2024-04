J. K. Rowling: Aretirajte me, če kršim zakon!

V škotskem Edinburgu živeča slavna pisateljica, avtorica knjig o Harryju Potterju, s pozivom policiji nadaljuje svojo več let trajajočo polemiko, v kateri trdi, da pravica do označevanja transspolnih oseb z njihovim biološkim spolom spada v okvir pravice do svobode govora in tiska.

Bolj konkretno: za transspolne osebe z žensko identiteto je zapisala, da gre za moške. Ko je pisala o Isli Bryson, ki je bila pred spremembo spola obsojena zaradi dveh posilstev, si je privoščila precej sarkazma: »Ljubka škotska deklica in obsojena dvojna posiljevalka Isla Bryson je našla svoj pravi pristni ženski jaz malo pred obsodbo. Navajanje napačnega spola je sovraštvo, zato spoštujte Isline zaimke, prosim.« K besedilni objavi na družabnem omrežju X je prilepila še fotografijo iz časov, ko je bila peroksidna blondinka Isla še obritoglavi in po obrazu tetovirani Adam Binnie.

»Svoboda govora in prepričanja sta na Škotskem pri koncu, če se točen opis biološkega spola šteje za kaznivo dejanje,« je zapisala Rowlingova. Nova škotska zakonodaja o zločinih iz sovraštva govori o kaznivem dejanju netenja sovraštva v povezavi s starostjo, invalidnostjo, vero, spolno usmerjenostjo, transspolno identiteto ali interspolnostjo. Pomenljivo – nova zakonodaja med skupine, ki so lahko tarča netenja sovraštva, ne uvršča žensk.

Grožnje s smrtjo

Škotski policiji in javnosti je sporočila še: »Trenutno sem izven države, a če se to, kar sem napisala, šteje za kaznivo dejanje v skladu z določili novega zakona, se veselim aretacije, ko se vrnem v rojstni kraj škotskega razsvetljenstva.«

Škotski premier Humza Yousaf, potomec pakistanskih priseljencev, je, kot poroča BBC, ob sprejemanju nove zakonodaje zatrjeval, da je ta namenjena spopadu z »naraščajočo plima sovraštva« v družbi. Ob kritiki nove zakonodaje pa je je dejal: »Če vaše dejanje ne vsebuje grožnje, žalitve in če ne razpihujete sovraštva, potem ni razloga, da bi bili zaradi nove definicije kaznivega dejanja v skrbeh,« je še pojasnil Yousaf.

Škotska policija, kot poroča BBC, po objavi zapisa Rowlingove zoper avtorico ni prejela nobene prijave. Britanski premier Rishi Sunak pa je zagotovil, da bo njegova stranka vedno branila svobodo govora, ljudi pa po njegovem zaradi navajanja enostavnih bioloških dejstev ne bi smeli kazensko preganjati.

Rowlingova se je v polemike o transspolnih osebah vključila nekako pred petimi leti. Tako je, denimo, zavrnila oznako »ljudje z menstruacijo«. Namesto o »ljudeh z menstruacijo« naj bi govorili ali pisali enostavno o ženskah. Zaradi teh stališč je bila pisateljica deležna groženj s smrtjo.