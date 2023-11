Jajce 80 let kasneje

V nadaljevanju preberite:

S pesmijo in plesom ter vihranjem zastav v krvi propadle nekdanje države je več kakor dva tisoč ljudi ustvarilo praznično razpoloženje. Tudi številni Slovenci so se udeležili spominske manifestacije ob sotočju Vrbasa in Plive na dogodke pred 80 leti. Kar sveti kraj Meka pomeni za islamski svet, to za številne sledilce Titove Jugoslavije pomeni kraljevsko mestece Jajce, kjer je množica ljudi danes obudila spomin na rojstvo nekdanje delavske države.