K vragu, je rekel, in nadaljeval financiranje interneta v Ukrajini

Ustanovitelj podjetja SpaceX, milijarder Elon Musk se je po dnevu taktiziranja vendarle odločil, da bo njegovo podjetje še naprej financiralo satelitski internet Starlink v Ukrajini. Pred tem je namreč tvital, da tega ne bo mogel početi kar v nedogled.

»K vragu s tem. Čeprav Starlink še vedno izgublja denar in druga podjetja dobivajo milijarde dolarjev od davkoplačevalcev, bomo še naprej brezplačno financirali ukrajinsko vlado,« je v soboto na Twitterju zapisal ameriški ultrabogataš. Še dan prej je sicer – ravno tako v seriji tvitov – razpredal, da vzdrževanje Starlinka stane 20 milijonov dolarjev na mesec, SpaceX pa da je doslej za vzdrževanje Ukrajine na spletu porabil 80 milijonov dolarjev. »SpaceX ne zahteva povračila preteklih stroškov, vendar tudi ne more financirati obstoječega sistema v nedogled,« je zapisal 51-letni lastnik podjetja Tesla Motors. Nedavno je jezo Kijeva izzval že s tem, da je na Twitterju objavil anketo s svojimi predlogi za končanje vojne v Ukrajini. Ti so med drugim vključevali izvedbo novih referendumov na zasedenih ukrajinskih ozemljih in prepustitev Krima Rusiji.

Nedavno je jezo Kijeva izzval že s tem, da je na Twitterju objavil anketo s svojimi predlogi za končanje vojne v Ukrajini. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Po poročanju ameriških medijev je eden najbogatejših Zemljanov prejšnji mesec zaprosil Pentagon, naj program Starlink financira namesto njega. Medtem je CNN objavil, da podatki družbe SpaceX, ki jih je podjetje delilo s Pentagonom, kažejo, da so približno 85 odstotkov prvih 20.000 terminalov v Ukrajini vsaj delno plačale države ali drugi subjekti. Ti naj bi poravnali tudi približno 30 odstotkov internetnega dostopa.

Sistem Starlink, ki se je izkazal za ključnega za ukrajinsko vojsko, sicer deluje tako, da prek omrežja satelitov zagotavlja širokopasovni internet. Ukrajina je minuli teden Starlinku pripisala zasluge za pomoč pri ponovnem zagonu ključne infrastrukture, potem ko je državo pretreslo več kot sto ruskih raketnih napadov. Medtem je ukrajinska aktivistka Melanija Podoljak po poročanju Guardiana na Twitterju opozorila, da na tisoče Ukrajincev vsak mesec plačuje Muskovemu podjetju. »Vprašanje torej je, ali ste res izgubili več, kot ste ga zaslužili?«