Kako že 30 let učinkovito lajšamo simptome prehlada in gripe

Daleron C je učinkovita kombinacija paracetamola in vitamina C v obliki zrnc, iz katerih si lahko pripravimo okusen topel napitek proti prehladu in gripi. Se morda spomnite, kako se je imenovala čisto prva različica tega zdravila?

Vsako leto pride čas, ko je naše telo večkrat postavljeno pred izziv, ki ga prinašajo različna prehladna obolenja ali gripa. Poleg nahoda, kašlja in vnete ustne sluznice ga pogosto spremljajo tudi bolečine in zvišana telesna temperatura. Ko se nas nekaj loteva, pa je pomembno, da zdravljenje začnemo čim prej – že ob prvih znakih. Zdravljenje prehlada ali gripe je simptomatsko oziroma podporno, kar pomeni, da so potrebni predvsem počitek in pitje zadostnih količin tekočine (vode, toplih napitkov, limonade) ter lajšanje bolečine. S tem omogočimo hitrejše okrevanje.

Ko se nas nekaj loteva … … si že 30 let lahko pomagamo z Daleronom C – zdravilom v obliki zrnc, iz katerih si pripravimo topel napitek z okusom po limoni in grenivki. Zdravilo v obliki toplega napitka ima prednost pred tabletami: z njim v telo vnesemo dodatno tekočino , s čimer navlažimo izsušeno ustno sluznico in nadomestimo izgubo vode v telesu (1),

Topel napitek, ki pomaga telesu k hitrejšemu okrevanju

Zrnca Daleron C vsebujejo paracetamol, ki znižuje zvišano telesno temperaturo ter blaži glavobol in bolečino v mišicah in sklepih. Po številnih smernicah je prav paracetamol zdravilo prve izbire za zniževanje vročine in lajšanje blage do zmerne bolečine. Ker se ob prehladu in gripi svetuje tudi dodatna podpora imunskemu sistemu, je Daleron C idealna izbira, saj z dodatkom vitamina C pripomore k hitrejši ozdravitvi. Vitamin C poleg tega poskrbi tudi za odličen okus.

Se morda spomnite, kako se je imenovala čisto prva različica tega zdravila? FOTO: Krka

Citripan so v Krki razvili leta 1993. Taki so bili prvi oglasi. Se jih še spomnite?

Leta 2002 se je preimenoval v Daleron C, ki je tudi danes prava izbira za zniževanje zvišane telesne temperature in lajšanje bolečine v mišicah in sklepih ob prehladu in gripi.

Vsebuje paracetamol, ki znižuje temperaturo in blaži bolečino, ter vitamin C, ki krepi telesno odpornost.

Odlična topnost zrnc omogoča hitro pripravo napitka s prijetnim okusom po limoni in grenivki.

Vsebuje samo naravna barvila.

Daleron C.

Varna in zanesljiva izbira že 30 let.

Več o Daleronu C lahko preberete na www.daleron.si.

Besedilo obravnava zdravilo brez recepta. Pred uporabo natančno preberite navodila! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

