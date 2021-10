Ko poskrbimo za prebavo, okrepimo tudi imunski sistem

Eden najmočnejših in hkrati tudi najbolj občutljivih sistemov v našem telesu je prebavni sistem. Zato je ključno, da poskrbimo za normalno delovanje prebavil, saj to vpliva na zdravje celotnega organizma in imunskega sistema. Večina celic našega imunskega sistema je namreč ravno v prebavi.

Na delovanje prebavnega in imunskega sistema vplivajo številni dejavniki: od uravnotežene prehrane, kakovosti spanca, izpostavljenosti stresu, starosti, gibanja, kajenja, škodljivih snovi iz okolja do nekaterih kroničnih bolezni. Temo znanstveniki sicer še vedno precej raziskujejo, a obstaja vse več dokazov v prid temu, da je zares mogoče pozitivno vplivati na delovanje imunskega sistema. Najpomembnejši vpliv je seveda zdrav način življenja, kjer je v središču skrb za zdravo prebavo.

Ni naključje, da pravijo črevesju tudi »drugi možgani«. Črevesje namreč ves čas komunicira z možgani in tako neposredno vpliva na naše počutje. Tam živijo milijarde bakterij – nekatere so zelo koristne za zdravje, druge pa so lahko škodljive. Črevesna mikrobiota, kot imenujemo vse te bakterije v črevesju, mora biti uravnovešena, da organizem normalno deluje. Mikrobiota je predmet številnih intenzivnih raziskav, saj obstaja veliko dokazov, da ima ključno vlogo pri delovanju imunskega sistema.

FOTO: Donat

Ali obstaja hrana za krepitev imunosti

Svojemu prebavnemu in imunskemu sistemu najbolj škodimo z enolično prehrano, ki ji primanjkuje hranil. Predvsem prehrana, ki vsebuje veliko rafiniranega sladkorja, predelanih živil ter premalo vlaknin, vitaminov in mineralov, povzroči motnje v ravnovesju črevesne mikrobiote.

Ni enega samega živila, ki bi telesu zagotovilo posebej močno zaščito pred okužbami. Treba je poskrbeti za raznoliko in uravnoteženo prehrano z dovolj hranili. Znanstveniki so dokazali, da so za normalno delovanje imunskega sistema pomembni vitamin C, vitamin D, cink, železo, selen, beljakovine, pa tudi polinenasičene omega-3-maščobne kisline. Vsak obrok pa mora biti uravnotežen in bogat s kompleksnimi ogljikovimi hidrati, beljakovinami, vlakninami, vitamini in minerali.

FOTO: Donat

Okrepite imunski sistem na naraven način

Za vse, ki si želijo okrepiti imunski sistem na naraven način, je Donat skupaj s strokovnjaki zasnoval program IMUNO. Brezplačen 30-dnevni program vam bo pomagal, da se naučite zdravih življenjskih strategij ter izboljšate splošno psihično in telesno zdravje, s tem pa tudi sposobnost organizma, da se lažje spoprijema s številnimi vsakdanjimi izzivi.

Program DONAT IMUNO deluje na podlagi spoznanj, da okrepitev prebavnega sistema okrepi tudi splošno delovanje imunskega sistema. Pomagal vam bo, da telesu priskrbite pomembne vitamine, minerale in antioksidante s pomočjo skrbno zasnovanega prehranskega načrta, ki vključuje raznolike in uravnotežene obroke. Poleg tega pa vsebuje še nasvete glede zmanjšanja negativnega vpliva stresa na organizem ter izboljšanja spanca, pa tudi glede vrste telesne dejavnosti, ki je primerna za zagotavljanje podpore imunskemu sistemu.

Cilj programa je, da spremenite svoje prehranske navade, spodbudite normalno delovanje prebavil z Donatom, posledično pa tudi normalno delovanje imunskega sistema in izboljšate splošno zdravstveno stanje. S tem boste izboljšali kakovost življenja in poskrbeli tudi za boljše počutje.

Z vpisom v brezplačni program DONAT IMUNO prejmete skrbno zasnovan 30-dnevni jedilnik s sestavinami, ki krepijo odpornost, nasvete 7 strokovnjakov, predloge telesne vadbe in nasvete za upravljanje stresa. V program se vpišete čisto preprosto: obiščete spletno stran www.donat.mg/sl/imuno/, se tam prijavite s svojim elektronskim naslovom, nato pa nanj prejmete jedilnik in nasvete.

Naročnik oglasne vsebine je Atlantic Group