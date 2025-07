Informacijski sistem še ni vzpostavljen, ga še razvijajo

V nadaljevanju preberite:

Na vstopne točke na centrih za socialno delo, ki že ocenjujejo upravičenost do dolgotrajne oskrbe, je do 20. junija prispelo 137 vlog za uveljavljanje pravice do e-oskrbe ter 1209 vlog za dolgotrajno oskrbo na domu, so povedali v Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. Kdaj bodo izdane prve odločbe? Koliko vlog je prispelo za oskrbovalca družinskega člana, pravico, ki velja od začetka lanskega leta?

Izvajalce zanima, kako bodo financirani zagonski stroški za vzpostavitev sistema pri izvajalcu in zalaganje sredstev za plačilo stroškov storitev, saj ne vedo, kdo bo izvajalcu kril kadrovske in materialne stroške od začetka zaposlitve do dejanskega »polnega« izvajanja.