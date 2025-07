Država se mora odločiti: bo dala prednost orožju ali ljudem

V nadaljevanju preberite:

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), katere člana sta tudi Sindikat upokojencev Slovenije (Sus) in Sindikat Mladi plus, podpirajo zakon in sistem dolgotrajne oskrbe, ki je nastajal 20 let, ker vodi v bolj humano in pravičnejšo družbo. Od lokalnih in državnih politikov pa pričakujejo, da bodo poskrbeli, da se bo zakon začel tudi čim prej izvajati.

Predlagali so, da bi ministrstvo za solidarno prihodnost vsaj enkrat na leto na ekonomsko-socialnem svetu poročalo o izvajanju dolgotrajne oskrbe; vsak zakon je namreč mogoče tudi spreminjati in izboljševati, pri čemer sindikati ne želijo biti samo opazovalci, temveč aktivni partnerji,