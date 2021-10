Ko raziskujemo preteklost, najdemo najboljše slovenske recepte

V Sloveniji se v zadnjih letih velikost populacije bovške ovce ne spreminja. Glede na merila ogroženosti spada populacija v ranljivo stopnjo ogroženosti. Ob pazljivem upravljanju omogoča velikost populacije preživetje in zmeren napredek populacije. FOTO: V. Rezar

Ali ste vedeli?

Bovško ovco odlikujejo dobra odpornost, miren temperament in prilagojenost na skromne razmere reje. Ovce so sezonsko plodne in jagnjijo enkrat letno. Prilagojene so za pašo na hribovskih in gorskih pašnikih. Za bovško pasmo je značilna dobra mlečnost. Bovška ovca je odporna in zdrava, prilagojena našemu okolju.



Pomembno je, da ohranjamo avtohtone pasme in vrste

Na ekološki kmetiji Konda se dobro zavedajo pomena, ki ga ima ohranjanje avtohtonih slovenskih pasem. FOTO: Kmetija Konda (osebni arhiv)

Avtohtona boška ovca je tako kakovostna pasma in njeno mleko tako bogato, da so njeno vrednost spoznali tudi v Nemčiji in jo tako začeli uvažati.

Spoznajte izdelke, ki so od nekdaj naši

Okusi, ki so od nekdaj naši, bi morali odigrati večjo vlogo v naših domačih jedeh. Poiščimo lokalne izdelke in poustvarimo okuse, ki so nekako že vpisani v naš DNK. Tako bomo lahko ohranili pristnost slovenske kulinarike. »Pristnost pomeni, da uporabiš sestavine, ki so pri roki in so vezane na sezono,« nam pritrjuje tudi Klemen Košir, avtor številnih slovenskih kuharskih knjig. »Pristnost je nekako povezana s tradicijo, z navadami in običaji, ki jih imamo v krvi,« vendar se pristnost ustvari tudi skozi vzdušje – to je ob domači obloženi mizi nedvomno tudi veliko živahnejše.

Pričarajte si posebno domače vzdušje z izdelki Od nekdaj naše, ki jih dobite v trgovinah Mercator. FOTO: Getty Images

Recept s tradicijo: Ajdov potancelj

»V resnici človek potrebuje za vsak dan preprosto hrano in tukaj se lahko učimo od naših prednikov in od teh starih receptov. Z obujanjem starih receptov treniramo neko spoštljivost in ponižnost. Da se znamo zadovoljiti s preprostimi stvarmi.» (Klemen Košir, avtor kuharskih knjig)

FOTO: Mercator

Pečico segrejemo na 180 ºC.

Zavremo liter vode in v njej raztopimo 1 žličko soli.

Skupaj zmešamo obe vrsti moke in zmes poparimo – čez moko prelijemo vrelo vodo in pomešamo.

Pustimo, da se sestavine popolnoma ohladijo, nato jih pregnetemo v testo brez grudic.

Pekač namastimo z raztaljenim maslom ali z malo olja.

Polovico testa razporedimo po dnu pekača in ga poravnamo.

Skuto, jogurt, eno jajce in pol žličke soli zmešamo v mazav nadev.

Nadev stresemo v pekač.

Po vrhu razporedimo še drugo polovico testa in ga »potancamo«.

Vse skupaj prelijemo z razžvrkljano mešanico kisle smetane in enega jajca.

Pekač postavimo za eno uro v pečico, segreto na 180 ºC.

Ali ste vedeli?

Svoje ime je potancelj dobil po načinu priprave, saj zgornjo plast testa z rokami »potancamo« v pekač.

Predano delo naših prednikov na področju reje, pridelave in predelave izdelkov, ki so se nekoč redno znašli na naših mizah, dobiva novo veljavo in spoštovanje. Predvsem zaradi vse številnejših slovenskih kmetovalcev, ki se zavedajo pomena naše dediščine in tako ohranjajo tradicijo svojih dedov in pradedov – tudi z izbiro avtohtonih pasem za pridelavo domačih izdelkov.Takšna zgodba se odvija tudi na, kjer se že 25 let ukvarjajo z rejo mlečnih ovc, med katerimi so tudi. Pasma je nastala v zgornji Soški dolini, na širšem območju Bovca in Tolmina, ime je dobila po kraju Bovec, kjer je razširjena še danes. »Za rejo bovške pasme smo se odločili, ker je resnično zelo dobra pasma. Se vidi, da je bilo v to vloženega veliko truda naših prednikov, da so prišli do tako dobre sorte, ki je zelo skromna in daje odlične rezultate v primerjavi z drugimi pasmami,« pove, gospodar kmetije, kjer v prijaznem domačem okolju skrbi za rejo 300 ovc. Sestava mleka bovške ovce je bogatejša v primerjavi z mlekom drugih pasem. To se pozna tudi na okusu, ki je bolj poln.Niso vse sorte iste. Nekatere so bile tu že pred nami. Videle in doživele so vse naše zgodbe, nas hranile, ko ni bilo drugega, zato so tudi dobro zapisane v naši tradiciji in zgodovini. Tega se zaveda tudi Ivan Konda, ki pravi: »Mojega dela je pri tem zelo malo. Tukaj je ogromno dela naših prednikov. Ta pasma je pri nas vzgojena in to je pomembno. Vzgojena je v našem okolju, v našem podnebju in bi bila velika škoda, da bi jo zanemarili ali skrižali z drugimi pasmami.« In prav to je bistvo reje avtohtone slovenske pasme – da ohranimo to slovensko dragocenost, ki so nam jo predali naši predniki.Avtohtone pasme so namreč prilagojene na naše podnebje, zrak, prst in vremenske razmere. In še danes so polne hranilne vrednosti, ki se je sčasoma v naši hrani izgubila.S strastjo in ljubeznijo do dela, družina Konda nadaljuje to tradicijo in tako poskrbi, da lahko v naših domovih okusimo kanček te dragocene slovenske kulinarične preteklosti.Njihovi izdelki iz ovčjega mleka so pravi poklon pristnim slovenskim okusom, za katere velja, da so preprosti in močno ukoreninjeni v lokalnost.Na prodajnih policah lahko poiščete ovčjo skuto, kefir, tekoči jogurt in prav okusne sadne ovčje jogurte. Okušajte kanček slovenske tradicije in hkrati podprite odlične avtohtone izdelke.Tudi v podjetjučutijo dolžnost, da izpostavijo pomen pridelave avtohtonih, domačih in tradicionalnih sort in živalskih pasem ter njihovega ohranjanja kot del kulturne dediščine in pomemben prispevek k večji biotski raznovrstnosti na slovenskem podeželju.Ponosni so na raznovrstno ponudbo lokalnih izdelkov, ki jo na naših policah zasledite pod oznakos prepoznavnim rdečim srčkom, in sodelovanje z več kotin. Pri umeščanju domačih izdelkov v ponudbo posamezne trgovine sledijo načelu lokalnosti. V okviru lokalne ponudbe tako zdaj na njihovih policah najdete tudi izdelke iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem s prepoznavno oznako Od nekdaj naše s tradicijo. Med njimi so tudi izvrstni mlečni izdelki polnega okusa Kmetije Konda.Ohranjanje slovenske tradicije pomeni tudi obuditev nekaterih jedi, ki so šle že skoraj v pozabo. Da se ozremo v našo neposredno okolico in izberemo lokalne, domače, avtohtone izdelke, s katerimi lahko obogatimo našo kuhinjo in hkrati poskrbimo za kakovostni vnos hranljivih živil, ki so zrasle ali bile pridelane praktično za ovinkom.Ajdov potancelj je slastna pogača iz ajdovega testa in skutnega nadeva, ki se na Dolenjskem lahko najde kot samostojna jed ali pa ob prazničnih dobrotah.Sestavine:• 2,5 dl ajdove moke• 2,5 dl ostre moke• 1 l vrele vode• 500 g BIO ovčje skute• 180 g BIO ovčjega jogurta• 1 jajce• 100 g kisle smetane• solKoličine ustrezajo pekaču premera 28 cm.Priprava: