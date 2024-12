Konec tedna bo v hribih snežilo, to ni čas za visokogorje

Za ta konec tedna so za gorski svet napovedane obsežne snežne padavine. Čeprav bo gore prekrila mamljiva belina, to nikakor ni čas za odhod v visokogorje, je opozoril alpinistični inštruktor in gorski vodnik Miha Habjan. Kako nevarna je lahko že skromna količina novozapadlega snega na poledeneli površini, smo lahko izkusili danes na Krvavcu, kjer je Planinska zveza Slovenije (PZS) pripravila terensko novinarsko konferenco pred začetkom zimske sezone.

Oprema za zimske ture FOTO: Simona Bandur

Najslabša kombinacija pred odhodom na zimske ture v gore je precenjevanje lastnih sposobnosti in podcenjevanje razmer, je na Krvavcu, ki je bil včeraj dopoldne zavit v meglo in je že do poldneva zapadlo nekaj centimetrov snega, poudaril Miha Habjan, tudi podpredsednik PZS. »Zimsko pohodništvo, gorništvo, planinstvo ali alpinizem ni enako poletnemu, le z dodanimi derezami in cepinom ter malo več oblačili,« je opozoril, »ampak zahteva veliko več usposabljanja, nabiranja izkušenj in postopnosti.«

Bistvo ture je priprava

Pozimi so dnevi krajši, temperature so veliko nižje, vidljivost je lahko omejena, piha veter, zaradi snega so poti drugačne, ne vidijo se markacije ..., je spremenjene okoliščine nizal gorski vodnik. Tudi hoja v zimskem terenu je mnogo težavnejša, zaradi česar se lahko ture bistveno podaljšajo in nas ujame noč. Zato zahteva zimsko pohodništvo tudi temeljitejše predpriprave.

Damjan Omerzu in Miha Habjan sta prikazala, kakšna je oprema za lahkonejše izlete in kakšna za visokogorje. FOTO: Simona Bandur

»Tura se začne in konča doma. Doma se moramo vprašati, kam se sploh podajamo, ali smo psihofizično sposobni in usposobljeni za izbrano turo, ali imamo dovolj izkušenj ... To velja za nas, ki smo si turo zamislili, kot tudi za vse druge, ki se podajajo nanjo.« Nujne so seveda tudi informacije o vremenu, snežno-lednih razmerah, za opis same poti je treba pridobiti ustrezno literaturo in nikakor nasedati »prijateljem na spletu,« kot ponovno poudaril podpredsednik PZS.

Doma je treba pripraviti tudi opremo, ki jo pred sabo razprostrl Marko Petek, predsednik Planinskega društva Kamnik. Začne se že pri obleki, ki mora biti topla ter ščititi proti vetru in vlagi. Nujni so primerni čevlji, če je visok sneg, še gamaše. Vedno morajo biti v nahrbtniku tudi prva pomoč, zemljevid, kompas ter drugi pripomočki za orientacijo, za zaščito proti vetru je priporočljivo vzeti alufolijo ali bivak vrečo, je našteval Petek. »Zelo pomembno je, da dobro poznamo svojo opremo, da je brezhibna in jo znamo pravilno uporabljati, hkrati pa jo izberemo glede na zahtevnost ture.« Za ture v visokogorje so nujni sestavni del dereze in cepin, čelada in lavinski trojček, torej lopata, sonda in žolna, morda celo četvorček, skupaj s plazovnim nahrbtnikom, ki pomaga pri iskanju morebitnih zasutih v snežnem plazu.

Dereze in cepin, ne pohodne palice

Za nezahtevni izlet na nižje hribe, kot sta Golovec ali Šmarna gora, lahko nosimo tudi derezice in pohodne palice, v visokogorju pa sta neločljivi par derezen in cepin, je dejal Petek. Če se z derezicami podamo v strmo pobočje, obstaja nevarnost, da se snamejo s čevljev, prav tako nimamo v celoti stika s podlago, s čimer se zaradi naklonine poveča možnost zdrsa. Zato so za strmejši teren edina prava izbira ustrezne dereze, ki se fiksno namestijo na primeren zimski čevelj.

Na Krvavcu danes dopoldne FOTO: Simona Bandur

Cepin je v gorah nujen, da se – če pademo – ustavimo v pravilni poziciji, toda to je veščina, ki je ni mogoče usvojiti na le enem vikend tečaju, ampak terja več usposabljanj in predvsem izkušenj, je še dejal Habjan. Poleg tega je to, kot je nadaljeval, pravzaprav že reševanje med padcem, za katerega pa si ne želimo, da bi se sploh zgodil.

Premišljeno, postopno, odgovorno

Izkušnje je mogoče nabirati tudi v okviru planinskih društev (po Sloveniji jih je posejanih okoli 300), bodisi na vodenih turah bodisi na začetnih tečajih zimskega obiskovanja gora, kjer se sicer še ne usposobimo za samostojno hojo v hribe, dobimo pa pomembne začetne informacije. Za tiste, ki si želijo bolj poglobljeno znanje, pa so alpinistične šole, ki jih pripravljajo društva ali alpinistični odseki, je povedal Damjan Omerzu, generalni sekretar PZS in inštruktor planinske vzgoje. Sicer pa je osnovno vodilo, preden se pozimi odpravimo v gore, strnil v treh besedah: »Premišljeno, postopno in odgovorno.« Kajti gora bo tudi počakala in če ocenimo, da nadaljevanje ni varno, se je bolje obrniti in vrniti v dolino, je sklenil.

Za zimske ture se je treba ustrezno opremiti FOTO: Simona Bandur

Zlasti za začetnike (ali morda za ogrevanje na začetku sezone) je Habjan priporočal, da izberejo turo, kjer je na koncu planinska koča, v kateri se je mogoče pogreti. »Ko se bodo vremenske razmere ustalile in se bo sneg predelal, se lahko podajo tudi kam višje, a le tisti, ki so za takšne ture dovolj usposobljeni in izkušeni.«