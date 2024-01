Kovanje je stara obrt z mlado prihodnostjo

Odpri galerijo

»Ni več sistema, ki te pošlje v packarijo ali v fizični napor. Ljudje pa smo še vedno ravno prav prvinska bitja, radi smo fizično aktivni in ustvarjalni, in kovaška izkušnja človeku vse to lahko da,« pravi Lenart Perko, kovač in izdelovalec unikatnih nožev iz Dolenje vasi pri Cerknici.