Krk drugi otok na svetu s certifikatom Zero Waste

Hrvaški otok Krk je kot prvi otok na Jadranu in drugi na svetu, za grškim Tilosom, prejel certifikat Zero Waste, je v sredo sporočila hrvaška okoljska organizacija Zelena akcija. Certifikat prejmejo mesta za uspešno trajnostno ravnanje z odpadki, na Krku pa ga je dobilo vseh sedem enot lokalne samouprave - mesto Krk in šest občin.

Otok Krk je leta 2021 v sodelovanju s komunalnim podjetjem Ponikve in Zeleno akcijo, ki je nacionalni koordinator mreže Zero Waste Europe, opredelil cilje in ukrepe v okviru strategije Zero Waste. Z njimi so nadgradili že pred tem uspešen sistem ravnanja z odpadki.

Izvedli so vrsto izobraževanj in ukrepov za zmanjšanje nastanka odpadkov ter zgradili vso potrebno infrastrukturo za uspešno lokalno ločevanje odpadkov, in sicer sortirnico, kompostarno in sedem reciklažnih mest.

Enote lokalne samouprave na Krku so tako kljub velikim pritiskov zaradi turizma v poletnih mesecih dosegle 58 odstotkov ločeno zbranih odpadkov ter 22 odstotkov manj mešanih odpadkov na prebivalca glede na državno povprečje, so sporočili iz Zelene akcije.

Evropska mreža Zero Waste Europe je neprofitna okoljska organizacija, ki prek organizacije Mission Zero Academy podpira več kot 400 evropskih občin in mest pri uresničevanju ciljev, navajajo na svoji spletni strani. Prvi otok na svetu, ki je dobil priznanje Zero Waste, je bil lani grški otok Tilos.