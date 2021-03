Lepotec Tris, prvi ris, ki prihaja na Gorenjsko

Pred izpustom v naravo bo Tris v prilagoditveni obori nekaj tednov spoznaval svoje novo okolje. FOTO: Projektna skupina Life Lynx

Okolico obore nadzorujejo tudi s kamerami ter nadzorniki parka in inšpektorji. FOTO: Projektna skupina Life Lynx



Izbirali med 120 imeni

V populacijo vključenih 14 živali

V okviru projekta LIFE Lynx so za rešitev dinarsko-jugovzhodne alpske populacije risa pred izumrtjem v naravo izpustili sedem risov; tri na Hrvaškem in štiri v Sloveniji. Do konca projekta bodo v populacijo vključili štirinajst živali. Prvi izpuščeni ris v Sloveniji Goru je imel z domačo risinjo Tejo že dve legli potomcev.

V letošnjem letu so v Romuniji in na Slovaškem ujeli pet risov za preselitev.

V začetku marca so v prilagoditveno oboro na Pokljuki pripeljali prvega risa, ki bo izpuščen na Gorenjskem, so sporočili člani projekta Life Lynx. Ime za risa, ki so ga pripeljali iz Romunije, so izbirali učenci Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe in se odločili za ime Tris (triglavski ris).Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji in spada med najstarejše parke v Evropi. Ob letošnjem praznovanju 40-letnice zakonske razglasitve parka bo prejel prav posebno darilo. V začetku marca je bil v okviru projekta Life Lynx na to območje namreč pripeljan prvi izmed vsaj petih risov, ki bodo doseljeni na Gorenjsko.Pred izpustom v naravo bo Tris v prilagoditveni obori nekaj tednov spoznaval svoje novo okolje. V tem času je pomembno, da risa ne vznemirjamo, saj gre za divjo žival, ki je zelo plašna, pojasnjujejo pri Life Lynx. Lokacija obore sicer ni javno znana, mimoidoče pa prosijo, da se ji ne približujejo. Okolico obore nadzorujejo s kamerami ter nadzorniki parka in inšpektorji. LIFE Lynx - Prihod risa na Gorenjsko: Tris from LIFE Lynx on Vimeo Ris je v Sloveniji avtohtona živalska vrsta, ki je po naselitvi leta 1973 prišel tudi na območje Triglavskega narodnega parka. Prvič je bil na tem območju zasleden januarja 1986 v Trenti. Opažene so bile predvsem posamezne živali ali posredni znaki njihove prisotnosti (na primer sledi) v različnih predelih parka. Po podatkih Javnega zavoda Triglavski narodni park je bil ris največkrat opažen zlasti na širšem območju Trente, na Pokljuki in v Bohinju. Zadnji podatek o dejansko opaženi živali v Triglavskem narodnem parku pa je iz februarja 2018, in sicer iz doline Radovne.Vsak od doseljenih risov dobi tudi ime, tokrat so ga izbrali učenci Skupnosti šol, ki povezuje več kot 7000 učencev iz 39 osnovnih šol z Gorenjske in severne Primorske. Predlaganih je bilo več kot 120 imen, izmed katerih je nato strokovna komisija, ki so jo sestavljali hokejist in ambasador projekta Life Lynx, igralec, koordinatorica projekta Life Naturavivaiz Javnega zavoda Triglavski narodni park in ambasadorka Biosfernega območja Julijske Alpe, izbrala deset imen, povezanih z gozdom, Alpami oziroma gorami, risi, pa tudi imena, ki so lokalno specifična.V prvem tednu marca so učenci iz 20 različnih šol ponovno glasovali in med imeni Trin, Julijan, Tris, Julij, Kugy, Alpi, Brin, Blisk, Anže, Rožle izbrali zmagovalca – Tris.