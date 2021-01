Leto dni na poti v svobodo

Začelo se je s pravljično poroko, a že leto in pol pozneje sta najavila samostojno pot, ločeno od kraljeve družine. Foto Neil Hall/ Reuters

Med pandemijo kot prostovoljca delila hrano

Harryjeva družina si je poleti kupila dom v okrožju Santa Barbara v Los Angelesu.

Foto Toby Melville/Reuters

Britanski princsta pred natanko letom dni na instagramu napovedala, da bosta sestopila s položaja ožjih članov kraljeve družine v zameno za več osebne svobode in finančno samostojnost. Tega koraka Susseška ne obžalujeta, je izpostavljeno v aktualni naslovni zgodbi Meghan in Harry, kako sta za vedno spremenila kraljevo družino revije People, v kateri ob tem navajajo vir blizu zakoncema.Kot naj bi povedal vir, sta princ Harry in Meghan Markle »vselej sanjala o finančni neodvisnosti. Leto sta začela z veliko vznemirjenja in pričakovanji. Harry je končno počel, kar si je leta želel, to, da ima ob sebi Meghan in sina, pa je sploh največ, kar si je lahko želel.« Kraljevi biograf in zgodovinar, znan predvsem po sodelovanju v Netflixovi tv-seriji Krona, ki so ji mnogi očitali zgodovinsko nedoslednost, je prepričan, da je Harry končno našel rešitev. Tako kot marsikateri član v zgodovini kraljeve družine se je dolgo čutil marginaliziranega zaradi statusa »rezervnega« v liniji nasledstva. »To je opustitev te vloge in začetek novega življenja. Ostati v kraljevem sistemu pomeni pokorno slediti starejšim. On pa je uveljavil svojo lastno identiteto,« je Lacey povedal za ­revijo People.Toda megxit vendarle ni šel povsem po načrtih. S kriznega vrha družine, ki ga je kraljicasklicala na gradu Sandringham pet dni po šokantni napovedi Susseških, je sicer prišla uradna izjava, da čeprav bi si želeli, da bi ostala člana kraljeve družine s polnim delovnim časom, spoštujejo in razumejo njuno željo po samostojnem živ­ljenju. Toda ko sta se umaknila na otok Vancouver v Kanado, kjer je Harryjeva družina preživela že predlanske božične počitnice, se je zgodilo nasprotno od tistega, zaradi česar sta si med drugim izpogajala osamosvojitev. Paparaci z vsega sveta so s teleobjektivi množično oprezali za njima.Zadnjo kraljevo dolžnost sta opravila 9. marca lani, ko sta se z ožjimi člani kraljeve družine v Westminstrski opatiji udeležila tradicionalnega medverskega obreda ob dnevu Commonwealtha. Iz Kanade sta se preselila v ZDA, toda zaradi pandemije nista zaživela uravnoteženo na obeh straneh Atlantika. Ta je načrte o ustanovitvi dobrodelne fundacije Archewell, ki je nadomestila nikoli uresničeno Sussex Royal Foundation, zamaknila malo pred konec leta.Pozornost medijev sta lani pritegnila še z novicami o julijski vložitvi tožbe proti neimenovanim fotografom, ki naj bi na njuni posesti z dronom fotografirali njunega sina Archieja. V okrožju Santa Barbara v Los Angelesu sta kupila posestvo, vredno okoli 14,7 milijona dolarjev, s svojo produkcijsko družbo Archewell Productions pa sta v začetku septembra podpisala pogodbo z Netflixom o snemanju dokumentarnih in igranih filmov ter tv-serij in otroških oddaj. Menda se v filmskih projektih ne bosta pojavila, morebiti le bežno kot interpreta spremnih besedil v dokumentarnih filmih.Meghan Markle je 25. novembra v kolumni za časnik New York Times razkrila »skoraj neznosno žalost, ki so jo izkusili mnogi, a redki o njej govorijo«, in spregovorila o spontanem splavu julija lani, pred tremi tedni pa nastopila na CNN v oddaji Heroes (Junaki) ter se poklonila »tihim junakom pandemije covida-19« ter »moči človeškega duha«. Med pandemijo sta s princem Harryjem kot prostovoljca pomagala več organizacijam, ki delijo hrano.