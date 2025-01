Traso teka trojk skrajšali za devet kilometrov

10. maja bosta potekala že 67. pohod ob žici po poti spominov in tovarištva in tek trojk na dveh razdaljah. Daljšo razdaljo, ki je še lani znašala 29 kilometrov, so organizatorji letos skrajšali za slabo tretjino. Prijave na letošnji tek trojk bodo odprli 20. januarja.

Pri organizatorju Timing Ljubljana so pojasnili, da so daljšo razdaljo želeli približati širši tekaški množici. »Gre namreč za razdaljo (29 kilometrov), ki je dejansko že priprava na maratonsko razdaljo, sploh če vemo, da je bila trasa zahtevna, saj je vodila čez številne klance (Golovec, Orle) ... Težko je tudi najti ustrezne sotekače, kar kaže vsakoletno število prijav,« so dodali.

Spremenjena trasa bo po njihovih besedah zmanjšala obremenjenost ljubljanskih ulic in cest, saj bo zapor manj kot prejšnja leta. »Zaradi varnosti (ter gostega prometa po mestu in v okolici BTC) smo skrajšali samo ravninski del trase. Tudi gneča na delu Poti ob žici, kjer je bila doslej trasa skupna, na njej pa iz leta v leto bolj številni pohodniki, je pomemben razlog za tako odločitev. Vseeno vas čaka zahtevna trasa, še vedno z vzponom čez Urha in Orle, ter razgibanim trail tekom čez Golovec,« so zapisali pri Timingu Ljubljana.

Lani se je na tradicionalni tek trojk prijavilo skupno 855 ekip – velika večina, 770, na krajši razdalji. »Tek trojk predvsem spodbuja ljudi vseh starosti k telesni aktivnosti in sodelovanju v timskem duhu. Rezultat ni nujno v ospredju, pomembni so sodelovanje, tovarištvo in zabava,« so v povabilu k prijavi zapisali organizatorji.

Spominska prireditev Pohod po Poti ob žici vsako leto poteka v organizaciji Mestne občine Ljubljana. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Na prireditvi vsako leto okrog 35.000 ljudi

Spominska prireditev Pohod po Poti ob žici vsako leto poteka v organizaciji Mestne občine Ljubljana v četrtek, petek in soboto pred 9. majem, ko po Evropi zaznamujemo konec druge svetovne vojne. Pot spominov in tovarištva je tako mestni rekreacijski obroč, ki privabi več kot 35.000 udeležencev.

Pohod za vse starostne skupine – od vrtčevskih otrok do odraslih – je speljan po nezahtevni, 32,5 kilometra dolgi progi, ki jo je leta 1985 uredila Mestna občina Ljubljana in na kateri je organiziranih osem kontrolnih točk. Od leta 2016 je Pohod - Pot ob žici razglašen za enoto žive kulturne dediščine.