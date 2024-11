Približno polovica spolnih odnosov na Japonskem se zgodi v hotelih ljubezni

François Prost, francoski fotograf, ki je leta 2021 izdal knjigo fotografij z arhitekturo striptiz klubov po Združenih državah, se pripravlja na izid nove knjige fotografij, in sicer arhitekture japonskih »hotelov ljubezni«. Tovrstne ustanove so povsod po svetu, predvsem pa na Japonskem, Tajskem in v Južni Koreji. Njihov namen je ščitenje zasebnosti svojih gostov, sobe pa se lahko najamejo tudi za le eno uro.

Nekateri hoteli ljubezni so zlahka prepoznavni zaradi simbola srca ali ustnic na njihovih pročeljih, drugi pa zaradi nenavadne in nadrealistične arhitekture. »Lahko vidite vse od vesoljskih plovil in ladij do orjaškega kita,« je za CNN povedal Prost in dodal: »Veliko [hotelov] je gradov.«

Hoteli spominjajo na vse od evropskih gradov pa do arbskih palač. FOTO: Instagram/francoisprost

Potem ko je Japonska leta 1958 prepovedala prostitucijo, so se tovrstni hoteli »na uro« razcveteli, saj je bila panoga prisiljena iskati druge prostore za izvajanje svoje dejavnosti. Hoteli so oglaševali svoje storitve tako, da so ponujali »kyukei« oziroma »počitek«. Prost je povedal, da je danes v hotelih še vedno nekaj prostitucije, a naj bi hoteli predvsem nudili zasebnost mladim parom, ki drugače živijo v majhnih stanovanjih, ki jih delijo s širšo družino.

Edinstvena arhitekturna tradicija

Nastanitve s skrivnimi vhodi segajo kar nekaj stoletij v zgodovino Japonske. Bolj nedavni prednik hotelov ljubezni so prazne sobe, ki so jih oddajale družine v svojih domovih po drugi svetovni vojni. CNN poroča, da so se stavbe z nenavadno arhitekturo, ki jih je fotografiral Prost, pojavile šele v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, da bi tovrstni hoteli nakazali, da se razlikujejo od drugih nastanitev. Nekateri izmed njih spominjajo na evropske gradove, francoske podeželske dvorce in celo arabske palače. Da bi gostom zagotovili zasebnost, imajo hoteli večkrat zgolj navidezna okna, skrita parkirišča, v sobe pa se lahko gostje prijavijo sami.

Na Japonskem se hoteli ljubezni pojavljajo tudi v obliki sladkarij in peciva. FOTO: Booking/Sweets Hotel Machida

»Hoteli so zasnovani tako, da tam ne morete srečati nikogar,« je dejal Prost in pojasnil: »Vhod ni isti kot izhod, dvigalo je lahko samo eno, ki pelje gor [v sobe], drugo pa dol.«

Nenavadna arhitektura hotelov ljubezni je postala manj vpadljiva v devetdesetih letih, ko je zaradi spremembe v zakonodaji tovrstne nastanitve začela nadzorovati policija. Da jih oblasti ne bi smatrale kot »hotele ljubezni«, so lastniki nastanitev v pritličjih uredili preddverja in restavracije, iz sob pa so umaknili velika ogledala in vrteče se postelje.

Da jih ne bi šteli med hotele ljubezni, je arhitektura tovrstnih stavb postala manj vpadljiva. FOTO: Booking/Hotel Zen Hirano

CNN poroča, da na Japonskem domnevno deluje več kot dvajset tisoč hotelov ljubezni, od poznih devetdesetih let naprej pa da so v tovrstnih nastanitvah imeli več kot petsto milijonov obiskov. Če je so podatki točni, pravnik in akademik Mark D. West ocenjuje, da se približno polovica spolnih odnosov na Japonskem zgodi v hotelih ljubezni.

Čeprav so hoteli ljubezni marsikod po svetu, se je termin najbolj uveljavil na Japonskem. Prost si prizadeva, da bi se njegovo najnovejše umetniško delo dojemalo kot krajinska fotografija. »Državo prikazujejo skozi prizmo teh krajev,« je dodal.