Goro Fudži rekordno pozno pobelil sneg

Goro Fudži je danes po daljšem času znova pobelil sneg, potem ko je bil vrh najvišje gore na Japonskem zaradi toplega vremena najdlje v zgodovini brez snežne odeje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Prvi sneg po poletju na znameniti gori, ki velja za simbol Japonske, glede na dolgoletno povprečje zapade 2. oktobra, lani pa so japonski vremenoslovci sneg prvič opazili 5. oktobra.

Japonska meteorološka agencija zaradi oblačnosti na merilni postaji sicer še ni uradno objavila novega rekorda na sveti gori.

Vendar pa letos že opaža, da je letos na gori snežilo najpozneje od leta 1894, odkar so na voljo primerjalni podatki. Za prejšnji rekord najpoznejše snežne odeje na gori velja 26. oktober iz let 1955 in 2016.

Na fotografijah, posnetih z različnih točk v bližini najvišje japonske gore, kjer je bilo davi nebo bolj jasno, je videti pobeljen vrh. Glede na komentarje ob fotografijah na družbenem omrežju X je novica razveselila številne Japonce.

Japonski meteorologi ocenjujejo, da je eden od vzrokov za rekordno pozno sneženje na gori Fudži globalno segrevanje ozračja. FOTO: Kyodo/Reuters

Predstavnik japonske meteorološke agencije je za francosko tiskovno agencijo AFP danes ocenil, da se bo sneg na gori zaradi trenutno nizkih temperatur verjetno obdržal nekaj časa. Po njegovih besedah je eden od vzrokov za rekordno pozno sneženje globalno segrevanje ozračja.

Pojasnil je še, da je bila temperatura na vrhu gore Fudži oktobra višja od povprečja.

Na Japonskem je bilo letošnje poletje skupaj z lanskim najtoplejše doslej.

Gora Fudži je večino leta pokrita s snegom, razen med julijem in septembrom, in takrat se na njena strma in skalnata pobočja odpravi več sto tisoč obiskovalcev. Mnogi se na 3776 metrov visoki vrh povzpnejo tudi ponoči, da bi videli sončni vzhod.