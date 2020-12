MacKenzie Scott z novo donacijo nad družbene neenakosti

Tretja najbogatejša ženska na svetu in 18. najbogatejša Zemljanka MacKenzie Scott, pisateljica in nekdanja žena ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa, je včeraj naznanila svojo (letos drugo) veliko donacijo. Več kot 380 organizacijam bo skupno namenila skoraj 4,2 milijarde ameriških dolarjev, potem ko je pred meseci donirala 1,7 milijarde dolarjev 116 organizacijam, navaja medijska hiša CNN.



Za 50-letno MacKenzie Scott – po lanskoletni ločitvi od Bezosa je glede na Bloombergov indeks milijarderjev njeno premoženje vredno več kot 60 milijard ameriških dolarjev, pri čemer pa se je zavezala, da bo večino namenila v dobrodelne namene – je razdeljevanje denarja projekt. Pri izboru organizacij je sodelovala ekipa svetovalcev, izmed skoraj 6500 organizacij pa so izbrali predvsem tiste, ki s hrano in najnujnejšim med pandemijo pomagajo revnim; slabše financirane izobraževalne ustanove, kjer se šolajo temnopolti mladi; in sklade za pravno zastopništvo, ki se ukvarjajo z institucionalno diskriminacijo.



V dobrodelnosti za nekdanjo soprogo letos menda ne zaostaja niti Bezos: po navedbah britanskega BBC se je zavezal, da bo letos za zaviranje podnebnih sprememb doniral deset milijard ameriških dolarjev.

