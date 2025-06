Po 18 letih nove preiskave v primeru McCann

Skoraj dve desetletji po izginotju britanske deklice Madeleine McCann je portugalska policija na zahtevo nemških oblasti včeraj začela novo preiskavo. Kot poročajo tuje agencije, bo ta trajala do petka v bližini obmorskega letovišča Lagos na jugu Portugalske, kjer je za triletno deklico, ki je bila na počitnicah s starši, izginila tako rekoč vsaka sled in se je začel eden najbolj odmevnih nerešenih primerov iskanja pogrešane osebe na svetu.

Osemnajst let po tistem 3. maju, ko je Maddie, kot so deklico klicali, izginila iz počitniškega apartmaja v letovišču Praia da Luz, medtem ko so starši večerjali v bližnji restavraciji, se zgodba, čeprav nikoli povsem pozabljena, znova pojavlja v medijih. Najbrž bi bilo nemogoče prešteti, kolikokrat je bila objavljena fotografija svetlolasega dekletca – prav tako kot je v tej dolgi zgodbi skoraj nemogoče slediti vsem preiskavam, v katerih so jo poskušali najti ali vsaj priti do oprijemljive sledi, kje bi lahko bili ostanki njenega trupla.

Septembra se kazen izteče

Zadnjo preiskavo so izvedli pred dvema letoma, novo pa je zdaj zahtevalo državno tožilstvo v Braunschweigu na severu Nemčije, ki preiskuje Christiana Brücknerja, osumljenega za umor Madeleine McCann. Ta je namreč v času njenega izginotja živel blizu kraja, kjer je letovala družina. V noči, ko je deklica izginila, je nedaleč od njihovega apartmaja zazvonil mobilni telefon, registriran nanj.

Preiskujejo območje med letoviščem Praia da Luz in hišo, kjer je Brückner živel med letoma 2000 in 2017. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Da je glavni osumljenec za dekličino izginotje, so nemški pravosodni organi sporočili leta 2020. Brückner, ki vpletenost zanika, trenutno prestaja sedemletno zaporno kazen zaradi posilstva 72-letne Američanke leta 2005, ki se bo iztekla septembra; po tem pa bi lahko osumljenec tudi zapustil Nemčijo.

Sodišče v Nemčiji ga je lani v nepovezanem sojenju oprostilo obtožb treh posilstev in dveh primerov spolne zlorabe otrok, storjenih med letoma 2000 in 2017 na Portugalskem. Nova preiskava se po navedbah policije osredotoča na območje med letoviščem Praia da Luz in hišo, kjer je Brückner živel med letoma 2000 in 2017.

Kot so včeraj poročali mediji, naj bi preiskali 21 parcel. »Vsi dokazi, ki jih bo zasegla policija, bodo po predhodnem dovoljenju nacionalnega državnega tožilstva predani agentom nemške zvezne kriminalistične policije,« je pred začetkom preiskave izjavil tiskovni predstavnik portugalske policije.

Odločeni pretakniti vsak kamen

S tem je pod žarometi spet družina Madeleine McCann, ki je pred datumom, ko bi praznovala svoj 22. rojstni dan (12. maja), izrazila odločenost, da bo iskanje nadaljevala, so poročali britanski mediji.

»Zdi se, da leta minevajo še hitreje, in čeprav nimamo nobenih pomembnih novic, ki bi jih lahko delili z drugimi, je naša odločenost, da obrnemo vsak kamen, neomajna,« sta v izjavi zapisala njena starša Kate in Gerry McCann, ki sta v preteklosti nekaj časa celo veljala za osumljenca.

Preiskava, ki so jo naročile nemške oblasti, naj bi trajala do petka. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Leta 2008 je portugalski državni tožilec primer arhiviral zaradi pomanjkanja dokazov, zakonca pa sta preiskavo nadaljevala s pomočjo zasebnih detektivov, dokler leta 2011 ni svoje preiskave začela še metropolitanska policija – poimenovali so jo operacija Grange. Aprila letos so britanske oblasti odobrile več kot 100.000 funtov dodatnih sredstev za detektive Scotland Yarda, ki še vedno preiskujejo Madeleinino izginotje.

Čeprav preiskovalci resnici še niso prišli do dna, je bilo o primeru posnetih več serij in dokumentarcev. Nemški dokumentarni film iz leta 2022 je med drugim razkril, da je Brückner občasno delal kot hišnik v letovišču Ocean Club, nemški tožilci so v svojo preiskavo vključili tudi podatke o njegovem mobilnem telefonu in prodaji avtomobila.