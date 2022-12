Znane letošnje finalistke in z njimi vedobežnik

Kako se naše življenje odraža v našem vsakdanjem jeziku, se že po tradiciji zavemo ob koncu leta, ko Znanstvenoraziskovalni center SAZU razglasi finalistke za izbor besede leta. Tokrat so to bot, draginja, energent, femicid, gasilec, povzemalnik, predator, predsednica, supervolilno leto, svoboda in vojna. Med njimi je tudi beseda leta naše medijske hiše, ki jo bomo razglasili 12. januarja skupaj z Delovo osebnostjo leta, strokovna komisija ZRC SAZU pa bo rezultat glasovanja ljudstva izdala 20. januarja.

Če kaj, potem letošnje kandidatke za besedo leta dokazujejo, da smo dokončno pozabili na pandemijo, čeprav se covid-19 še ni poslovil. Naj spomnimo: lanske finalistke, razglašene prav v teh dneh pred letom dni, so bile: dolgi kovid, komunikacija, kronometer, odlok, PCT, poživitven, proticepilec, samotestiranje, sledilnik, stroka in voda. Tudi beseda leta je v tem slogu postal PCT (»prebolel, cepljen, testiran«), o katerem lahko zagotovo rečemo, da so se uresničile želje ob razglasitvi – da bi ga čim prej pozabili.

»V zadnjih decembrskih dneh zaskrbljeno preverjamo cene živil in storitev, sočustvujemo z Ukrajinci, znižujemo temperaturo sobnega gretja in iščemo osebne zdravnike. Prav res, ob koncu leta 2022 so med nas spet priplavale besede, ki smo jih zaradi njihove samoumevnosti že skoraj imeli za patetične: mir, zdravje, toplina – če ne kar toplota, in to tista iz radiatorjev,« je ob razglasitvi finalistk zapisala Agata Tomažič, članica strokovne komisije za izbor besede leta pri ZRC SAZU.

Vse to je lahko strokovna komisija razbrala tudi iz predlogov besed, ki so jih od začetka novembra sprejemali po elektronski pošti, družbenih omrežjih in letos prvič po spletni strani Beseda leta. Na tej je tudi mogoče glasovati za katero od navedenih letošnjih finalistk, in sicer vse do 20. januarja opoldne, ko bo ZRC SAZU rekel zadnjo besedo. Večina besed že na prvi pogled izpričuje dogajanje v iztekajočem se letu, izstopata morda bot in povzemalnik. Prva beseda je bila v tem letu na vrhu seznama iskanj na spletnem slovarju Fran, pri čemer ni mišljen pomen, da si si z nekom bot, torej brez dolga ali obveznosti, ampak je mišljena okrajšava za robot. »Beseda izhaja iz znanstvene fantastike, iz angleščine, zdaj pa se uporablja za program, ki na spletu oponaša človeka, da se pogovarja z uporabnikom,« je pojasnila vodja strokovne komisije dr. Simona Klemenčič. Povzemalnik pa je povezan s sposobnostjo avtomatskega spreminjanja besedil iz daljših v krajše povzetke; iz tega je nastala slovenska beseda, primerna za rabo v tem visokotehnološkem svetu.

Dogajanje v družbi, ki mu posvečamo čedalje več pozornosti, izpričujeta tudi predator in femicid. »Besedi seveda že dolgo obstajata, a se v zadnjem času spet bolj uporabljata, tudi v kontekstu tega, da smo bili nekaj časa doma in je bilo takih primerov več,« je povedala Simona Klemenčič. Zelo široka, morda celo preveč splošna beseda se zdi svoboda, toda letos je bilo veliko po besedah vodje komisije takih predlogov, ponuja pa različne interpretacije. »Nikakor je ne povezujemo s stranko, ampak predvsem z vojno, nekateri so predloge pojasnjevali z občutkom osvoboditve po volitvah ali kot svobodo po sprostitvi ukrepov ...«

Komisija je razglasila tudi najboljši neologizem oziroma novotvorjenko leta 2022, to je vedobežnik z razlago: »kdor beži pred znanjem, védenjem, kdor se boji resnice«. Njegova sopomenka je epistemofob.

Kot že v preteklih letih zbirajo tudi kandidatke za pesem leta, ki mora vsebovati vseh enajst besed finalistk. Vsi, ki se bodo uspešno spopadli z izzivom, lahko pošljejo svoje rime na naslov beseda.leta@zrc-sazu.si, in sicer do 9. januarja 2023. Nagrajenko ali nagrajenca bodo razglasili takrat kot besedo leta, prav tako kretnjo leta, ki jo izbira Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.