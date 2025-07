Mineralna ali kemična? Kaj je res in kaj je mit

Vse več ljudi se v zadnjih letih odloča za mineralne sončne kreme, saj naj bi bile bolj naravne, boljše za zdravje in prijaznejše do okolja. A razprava med »kemičnimi« in »mineralnimi« kremami je pogosto polna napačnih predstav.

Kaj pomenita izraza kemična in mineralna?

Izraz kemična krema marsikoga prestraši, v resnici pa vse sončne kreme vsebujejo kemikalije. Prava razlika med obema vrstama krem je v tem, kakšne zaščitne snovi (filtre) vsebujeta.

Kemični filtri so organske spojine, kar pomeni, da vsebujejo ogljik. Primeri so avobenzon, oksibenzon, oktinoksat in drugi. Ti filtri absorbirajo UV-žarke in jih pretvorijo v toploto. Mineralni filtri (kot sta cinkov oksid in titanov dioksid) so anorganske snovi, ki ne vsebujejo ogljikovih vezi. Ti delci naj bi UV-žarke odbijali, a v resnici tudi večinoma absorbirajo UV-sevanje, piše BBC.

Obe vrsti krem torej delujeta skoraj enako: preprečujeta, da bi UV-žarki prodrli pod kožo in povzročili poškodbe.

Glavna razlika med kemičnimi in mineralnimi kremami je v občutku na koži. Kemične kreme so gladke, prosojne in se hitro vpijejo. To pa zato, ker so njihove aktivne snovi topne in se zmešajo z osnovo kreme. Mineralne kreme vsebujejo netopne delce, ki ostanejo na površini kože. Zato so pogosto bolj goste in lahko pustijo belkast sloj, čeprav so s sodobno tehnologijo ta učinek močno zmanjšali.

Dolga leta je veljalo prepričanje, da kemične kreme absorbirajo žarke, mineralne pa jih odbijajo. A to ne drži. Raziskave so pokazale, da tudi mineralni filtri več kot 95 odstotkov UV-žarkov absorbirajo, in le štiri do pet odstotkov razpršijo.

Je kemična krema nevarna?

Med uporabniki se porajajo skrbi, ker lahko kemični filtri (npr. oksibenzon) v majhnih količinah preidejo v krvni obtok. A doslej ni dokazov, da bi te količine bile nevarne za zdravje.

V eni izmed študij, ki so povzročile paniko, so sicer mlade podgane več dni uživale velike količine UV filtrov in imele hormonske spremembe. A poznejše analize so pokazale, da bi moral človek vsak dan več kot 270 let uporabljati zaščitno kremo, da bi dosegel podobno raven snovi v telesu.

Zato znanstveniki poudarjajo, da trenutne količine kemičnih filtrov v kremah veljajo za varne, kljub temu pa nekateri regulatorji iz previdnosti vseeno zahtevajo dodatne varnostne podatke.

Okoljski vpliv

Še ena izmed pogosto omenjenih slabih plati je vpliv sončnih krem na koralne grebene. Nekatere študije so pokazale, da kemični filtri, kot je oksibenzon, lahko škodujejo koralam – a te raziskave so bile večinoma opravljene v laboratorijih z zelo visokimi koncentracijami. V naravi so bile izmerjene količine teh snovi pogosto stokrat ali tisočkrat manjše.

Kljub temu so Havaji leta 2018 prepovedali prodajo krem z oksibenzonom in oktinoksatom. »Če imaš toliko turistov, kot jih imajo Havaji, uvedba takih ukrepov ne more škoditi,« je za BBC dejal oceanograf Jorg Wiedenmann. Ob tem poudarja, da je za korale največja grožnja segrevanje oceanov zaradi podnebnih sprememb, ne sončne kreme.

Zaščita pred soncem ni nova stvar

Že tisočletja se ljudje na različne načine ščitimo pred soncem: Stari Mezopotamci so uporabljali senčnike, Grki široke klobuke.

V Afriki so ljudstva, kot so Himbe iz Namibije, že več kot 280.000 let uporabljala rdečo glino (oker) kot zaščito pred soncem. Rimljani so si kožo mazali z oljčnim oljem.

Pretirana izpostavljenost UV-žarkom lahko povzroči prezgodnje staranje kože, opekline in celo kožnega raka. FOTO: Shutterstock

V 19. stoletju so znanstveniki odkrili ultravijolično sevanje in spoznali, da lahko nekatere snovi, kot je kininski sulfat, to sevanje absorbirajo. Do 1930 so že razvili prve zaščitne kreme z naravnimi organskimi filtri, ki so bile predhodnice današnjih kemičnih krem.

Kaj je torej najboljša izbira?

Najboljša sončna krema je tista, ki jo boste z veseljem uporabljali vsak dan.

Če imate občutljivo kožo ali se želite izogniti snovem, ki se lahko vpijejo v telo, je mineralna krema dobra izbira. Če vam bolj ustreza lažja, prosojna tekstura, bo kemična krema verjetno bolj praktična.

Najpomembneje je, da se pred soncem zaščitite redno in temeljito, saj je pretirana izpostavljenost UV-žarkom dokazano nevarna – lahko povzroči prezgodnje staranje kože, opekline in celo kožnega raka.

Ne glede na vrsto filtra je učinek na kožo zelo podoben. Pomembno je, da je krema učinkovita in ima ustrezen zaščitni faktor (SPF).