Misice namesto na oder v karanteno

Finale tekmovanja za miss sveta, ki naj bi potekalo sinoči v San Juanu, glavnem mestu Portorika, je bilo preloženo, potem ko je bilo več ljudi, povezanih s prireditvijo, vključno 23 od 97 tekmovalk, pozitivnih na covid-19. Tako so le nekaj ur pred začetkom prireditve organizatorji sporočili, da prestavljajo televizijski finale, pri čemer so se sklicevali na zdravje in varnost tekmovalk, osebja in splošne javnosti.

Naslednji koraki

Predstavniki Malezije so potrdili, da je bil njihova miss med tistimi, ki so imeli pozitiven test. Da je v izolaciji, a da je njeno stanje dobro. Miss Indonezije je prav tako na instagramu potrdila, da je pozitivna, zapisala je, da trenutno okreva in da se fizično in psihično počuti veliko bolje. Na tiskovni konferenci portoriškega ministrstva za zdravje je epidemiologinja Melissa Marzán včeraj povedala, da je bilo 38 pozitivnih primerov povezanih s prireditvijo: 15 članov osebja in 23 tekmovalk. Potrdila je, da so se organizatorji tekmovanja odločili za preložitev. Naslednji korak po mnenju tamkajšnjih zdravstvenih strokovnjakov je takojšnja karantena, čakanje na opazovanje in nadaljnje testiranje. Finale naj bi izvedli v prihodnjih devetdesetih dneh.

Vrhunec prireditve

Sinočnji finale bi zaznamoval vrhunec prireditve Miss World v prestolnici Portorika, San Juanu, ki se je začela 21. novembra. Na enem od predtekmovanj je bila Olivia Yacé iz Slonokoščene obale imenovana za zmagovalko v delu tekmovanja Top Model. Ta teden je mongolska predstavnica Burte-Ujin Anu zmagala na izboru talentov, Mehičanka Karolina Vidales pa je bila imenovana za miss športa.

V Portoriku je tudi uradno najlepša Slovenka, Ribničanka Maja Čolić. FOTO: Družabna omrežja

Na tekmovanje, udeležuje se ga 97 misic, se je odpravila tudi uradno najlepša Slovenka, 21-letna Ribničanka Maja Čolić, bodoča magistrica ekonomije. V pogovoru za MMC je pred dnevi povedala, da »vsaka izmed deklet velja za najlepšo v svoji državi, a mora ponuditi veliko več kot samo zunanjo lepoto, da je opažena in da izstopa iz povprečja.« Sama se je na izzivu talentov predstavila z mažoretno plesno točko, saj je bila mažoretka v Društvu mažoret in plesalcev Ribnica kar 12 let.

Ker je bilo lansko tekmovanje zaradi pandemije odpovedano, zmagovalka leta 2019, Jamajčanka Toni-Ann Singh, ostaja aktualna nosilka naslova in je že zdaj miss z najdaljšim stažem v zgodovini izborov. Letošnji je že sedemdeseti po vrsti.