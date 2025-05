Miss January: z 12 milijoni najdražje prodano delo še živeče umetnice

Marlene Dumas je sredi tega tedna na dražbi v New Yorku postavila svetovni rekord najdražje prodanih del živeče umetnice. Slika z naslovom Miss January iz leta 1997 ji je na dražbi prinesla 13,6 milijona dolarjev (12,1 milijona evrov), s čimer je presegla rekord Jenny Saville, ki je leta 2018 sliko Propped (1992) prodala za 12,4 milijona dolarjev (dobrih 11 milijonov evrov).

Miss January je visoka 2,82 metra. Na njej je upodobljena mlada ženska z bledim obrazom. Oblečena je v prosojno majico, od pasu navzdol pa je gola, obuto ima le eno živo rožnato nogavico. Zaradi svoje monumentalne velikosti se Miss January dviguje nad obiskovalci in izkazuje nadvlado.

Južnoafriška umetnica je navdih za Miss January črpala iz revije Playboy, in sicer iz fotografij žensk na sredinski strani. Kljub temu Miss January z ličili, značilnimi za drag queens oziroma kraljice preobleke, in nespogledljivim pogledom ne vzbuja stereotipno moške fantazije. Dumasova je znana po čustveno nabitih in psihološko kompleksnih portretih, ki pogosto temeljijo na naključno najdenih fotografijah. Njena dela raziskujejo teme, kot so spolnost, rasa, žalost, materinstvo in telo. Miss January ni izjema, saj izziva tradicionalne koncepte ženskega akta skozi zgodovino umetnosti, osredotočeno na pogled z moške perspektive, piše portal Artnews.

Zaslužijo le deset odstotkov vrednosti slike umetnika

Kljub temu da je Marlene Dumas z Miss January postavila nov rekord najdražje prodanih del živeče umetnice, se vsota ne more kosati s tistimi, ki jih dosežejo umetnine moških umetnikov. Na isti razstavi je slika Jean-Michela Basquiata Baby Boom iz leta 1982 dosegla ceno 23,4 milijona dolarjev (21 milijonov evrov), medtem ko je svetovni rekord najdražje prodanih del živečega umetnika 90,3 milijona dolarjev (skoraj 80,6 milijona evrov), ki ga je dosegel Jeff Koons – vrednost skoraj sedmih slik Miss January –, kar jasno kaže na sistemsko neenakost na trgu umetnin. Glede na dokumentarni film BBC Recalculating Art (2022) umetnice za svoja dela zaslužijo le deset odstotkov vrednosti slike umetnika.

Basquiatova slika Baby Boom je na sredini dražbi prinesla skoraj dvakratno vrednost Miss January Marlene Dumas. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Čeprav dražbe za umetnike in umetnice ponavadi niso vir zaslužka, so dober pokazatelj trendov na umetniškem trgu, ocenjujejo njegovo stanje, vrednosti umetnin in priljubljenost posameznih umetnikov. Uspeh umetnikov na dražbah pripomore k njihovemu ugledu in prepoznavnosti, ki jim pogosto zagotavlja dolgoročno kariero in zaslužek v prihodnosti. Kljub temu je od zadnjega svetovnega rekorda najdražje prodanih del živeče umetnice minilo kar sedem let, kar kaže na binarno delitev zaslužka na trgu umetnin.