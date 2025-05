Trumpovih pet odstotkov ni več tabu

V nadaljevanju preberite;

V severnoatlantskem zavezništvu ni več dvomov o velikem zviševanju obrambnih izdatkov, ki čaka njegove države članice. Vse bolj verjetno je, da bo na koncu – ob različnih razlagah – potrjena zahteva Donalda Trumpa po obrambnih vlaganjih v višini pet odstotkov BDP.

. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je pojasnila, da je Rutte pozitivno ocenil načrte slovenske vlade, da bi letos povečali obrambne izdatke na dva odstotka, do leta 2030 pa postopno na tri odstotke BDP. »To sledi tudi željam zavezništva, in čutiti je neko olajšanje, zaupanje, ponos med zaveznicami, da so pravzaprav vse države napovedale pripravljenost [za zvišanje izdatkov],« je dejala.