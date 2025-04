Redko srečanje z rdečim obdobjem Metke Krašovec

V nadaljevanju preberite:

Velik izsek iz zgodnje rdeče etape Metke Krašovec (1941–2018), tudi reprezentančne podobe arhitektur, interierjev, oblačil in drugih takoj prepoznavnih, »metafizično« osvetljenih motivov, znanih s slikarkine osrednje pregledne razstave pred dobrim desetletjem, je znova našel stik z javnim pogledom.

Slike z značilnim naslovom Tišina in druge bodo do izteka maja dostopne v ljubljanski Equrni. Izhajajo iz tistega dela slikarkine zapuščine, ki ostaja v zasebni lasti.

Naslov razstave Med srečo in žalostjo, katere kustos je Arne Brejc, odraža slikarkino življenje v oddaljenem času pred polovico stoletja, kot se ga je spominjala sama. »Prvo obdobje teh slik, do leta 1973, je bilo obdobje velike sreče, velike ljubezni, radosti. Tistega leta pa mi je umrla mama, v teh slikah je nastopil drug moment. Nastopil je že tudi prej, ko je bila v bolnici, v slikah je žalost,« sama pove v videu, ki je del razstave. Posneli so ga v času njene velike pregledne razstave v Moderni galeriji v sezoni leta 2012.