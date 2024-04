Misterij izginule srbske deklice

Že dolgo ni kakšna pogrešana oseba v širši regiji zbudila toliko zanimanja javnosti kot dveletna Danka Ilić. Tako rumeni kot resni mediji, ne le srbski, zgodbo in morebitne nove okoliščine spremljajo – v živo, četudi za zdaj uradno ni znanega skorajda nič oprijemljivega.

Največja novica je, da po poročanju srbske nacionalne televizije RTS ambasador na Dunaju Marko Blagojević pričakuje, da naj bi danes čez dan dunajska policija pojasnila, kdo sta ženski in deklica, podobna Danki, na videoposnetku z ene od dunajskih postaj, ki se je pojavil minulo soboto, 30. marca zvečer.

Dopisnica RTS z Dunaja poroča, da policija išče ženski na posnetku, a ker ni videti njunih obrazov, jih išče na podlagi fotorobotov. Po pojavu sobotnega posnetka, ki ga je posnel Srb, ki živi in dela na Dunaju, se je v preiskavo Dankinega izginotja vključila tudi policija zvezne dežele Dunaj. Kot so doslej potrdili za portal časnika Danas, trenutno nimajo novih prič.

Po poročanju nekaterih naj bi se v preiskavo aktivno vključila tudi romunska policija, Interpol je izdal rumeno tiralico (gre za obvestila za pomoč pri iskanju pogrešanih oseb, pogosto mladoletnih, ali za pomoč pri iskanju pogrešane osebe, ki ni zmožna sama razkriti identitete).

Na območju Bora še vedno poteka intenzivna preiskava. Foto Pixsell

Tudi na Banjskem polju še vedno intenzivna preiskava

V naselju blizu mesta Bor oziroma na Banjskem polju na vzhodu države, od koder naj bi Danka prejšnji torek izginila, še vedno poteka intenzivna preiskava. »Še vedno so tu dan in noč policijske patrulje, več okoli hiše, in tudi številne novinarske ekipe. Še vedno ne mi ne policija nimamo odgovorov na vprašanja, kaj se je dogodilo tisti torek, 26. marca, zakaj je mama tistega dne sem pripeljala otroka, da se igrata v neprimernih razmerah, še zlasti, kot se je potem, ko so na dvorišču začeli kopati, pokazalo, kaj vse je tukaj bilo. Ne vemo, kaj je bil motiv, da pridejo in se igrajo, čeprav je tistega dne padal dež,« je poročevalec RTS v minulih urah poročal s terena.

Omenil je še, da nadzorujejo tamkajšnje stanovanjske objekte in eno od kleti, da so včeraj preiskovali tudi divjo deponijo, tri do štiri kilometre nad Banjskim poljem, pred dvema dnevoma so helikopterji srbskega notranjega ministrstva preiskovali območje, veliko okoli deset kilometrov. Tudi po pregledu okolice hiše, predorov, podzemnih kanalov in jaškov ter gozdnih predelov na območju niso našli nobenih sledi.

Načelnica srbske policije Bojana Otović Pjanović je pojasnila: »Ne izključujemo nobene možnosti, preiskava je dinamična, imamo veliko preverjanj, gradiva je veliko in preverja se vsak najmanjši indic, ali je oseba lahko povezana ... Izločitev (osumljencev) bomo nadaljevali, ko bomo prejeli nedvoumno dejstvo, da nekoga ni mogoče povezati z izginotjem.« Kot so potrdili na srbskem notranjem ministrstvu za portal časnika Danas, bodo v prihodnjih dneh člani širše družine pogrešane Danke podali izjave policiji.

Navedbe v tabloidih so neresnične

So se pa danes v srbskih tabloidih pojavile informacije, ki jih je »ekskluzivno« objavil portal Informer, da naj preiskava mobitela Dankine mame Ivane Ilić pokazala, da je pred hčerkinim izginotjem na telefonu pa tudi računalniku guglala mejni prehod med Srbijo in Romunijo pri Kladovu ter da naj bi jo dva do tri tedne pred izginotjem peljali na specialistični pregled v Beograd. A je srbsko notranje ministrstvo te navedbe demantiralo.

Fotografija pogrešane Danke Ilić spremlja novinarska poročanja in opominja morebitne očividce, naj javijo pristojnim, če so jo kje opazili. Foto Zaslonski posnetek, Facebook

Pri Informerju so objavili tudi kratek pogovor z Ivano Ilić, ki je izjavila, da si nihče ne želi bolj kot ona sama, da najdejo Danko. »Vsi me obtožujejo kot mamo in zato mi je zelo težko, tega si nihče ne more predstavljati. Sita sem nebuloz in neumnosti, ki se pojavljajo o meni,« je povedala. Na vprašanje, ali verjame, da je na dunajskem posnetku Danka, je odgovorila, da tega zaradi preiskave ne sme komentirati.

»Ne želim se oglašati, dokler otrok ne pride domov. Šele ko bo vsega konec, bova z možem spregovorila o vsem,« je dejala. Na vprašanje, ali drži, da je poguglala mejni prehod med Srbijo in Romunijo, pa je izjavila: »Moj telefon so pregledali in to je vse, kar bom povedala.« Na vprašanje o starejšem sinu je dejala, da ni z njima z možem in da ne vesta, kje je. Podobno so poročali še v nekaterih drugih rumenih medijih.

Rjavolasa in rjavooka Danka Ilić, velika okoli 85 centimetrov, z bradavico na levem ušesu in nepravilnim in nekoliko temnim znamenjem na levi podlakti, je bila oblečeno olivno zeleno jakno, vijoličaste hlače, črne čevlje in imela lase, spete v čop, z besedami opisujejo pogrešano v številnih medijih in drugih kanalih ter zraven prilagajo njeno fotografijo.

Izginila je v torek, 26. marca okoli 13.45 v Banjskem polju, njena mama pa je izginotje prijavila okoli 15. ure. Še istega dne so v Srbiji prvič aktivirali sistem za hitro iskanje izginulih otrok Poišči me (Pronađi me), ki so ga uvedli oktobra lani. Ko je sistem aktiviran, so o pogrešani mladoletni osebi občani obveščeni z SMS sporočilom, obvestilo prekine televizijske in radijske oddaje ter se prikaže na ekranih na avtocestah, letališčih, avtobusnih in železniških postajah.

Odločitev za aktiviranje sistema sprejme vodja policijske uprave v primeru suma, da je pogrešana oseba žrtev kaznivega dejanja in kadar gre za pogrešitev otroka, mlajšega od sedem oziroma do osemnajst let, če gre za osebe z motnjami v razvoju in invalidnosti.