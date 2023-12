Mladi upi 2023: za ta imena boste v prihodnosti še slišali

Glas Slovenije v svet pogosto ponesejo izjemni posamezniki: športniki, glasbeniki, umetniki, znanstveniki in raziskovalci, podjetniki … Ne glede na to, na katerem področju blestijo, vsi imajo poleg talenta trdno ukoreninjene lastnosti, kot so močna volja, predanost in nepopustljivost. Njihovi navdihujoči dosežki nas vse navdajajo s ponosom, proslavljamo njihove »zmage«, redko pa pomislimo na to, da imajo vsi ti športni, glasbeni ali znanstveni geniji še eno skupno točko: pot, ki so jo prehodili do te veličine, še zdaleč ni bila preprosta.

V Sloveniji tudi v tem trenutku tli kopica mladih upov, ki sanja sanje svojih vzornikov. Da bi jih tudi uresničili, potrebujejo na svoji poti dovolj podpore za razvoj dragocenega talenta in potenciala. Zavarovalnica Triglav zato vrsto leto vlaga v mlade upe, že 11. leto zapored bo izstopajočim mladim posameznikom pomagala s finančnimi sredstvi, s katerimi bodo lažje korakali proti vrhunskim dosežkom, na katere bomo nekoč ponosni vsi.

Pred vami so »mladi upi leta 2023« – 15 mladih nadarjenih posameznikov s področja športa, parašporta, znanosti in umetnosti; 14 jih je izbrala strokovna komisija, enega pa z glasovanjem javnost.

Peter Andolšek, astronom, fizik in astrofizik

Maksim Gal Šehić, saksofonist

O izjemnem dosežku 18-letnika z Gimnazije Bežigrad ste najbrž letos že slišali – kot prvi Slovenec je osvojil kar tri zlate medalje na olimpijadi iz astronomije in astrofizike IOAA. Najstnik z Velikih Poljan tako velja za najuspešnejšega mladega znanstvenika v zgodovini Slovenije. Zlasti ga zanima astronomija, še bolj se ji želi posvetiti s študijem na Fakulteti za matematiko in fiziko, nato pa znanje in raziskovanje nadaljevati tudi v tujini. Od nekdaj ga najbolj navdušuje napovedna moč fizike in astronomije – z enačbami je mogoče napovedati razne dogodke in pojave, za kar bi ljudje nekdaj menili, da je neke vrste magija. »V zadnjem času pa me poleg tega zanimajo še razni matematični vidiki fizike in vse bolj se zavedam njenega pomena v sodobni fiziki.«

Nuša Gujt Bauman, balerina

Že pri sedmih letih se je zapisal glasbi, najprej je igral kljunasto flavto, nato pa je njegova največja ljubezen postal saksofon. Z njim je začel navduševati na tekmovanjih, kot 17-letnik je danes lahko najbolj ponosen na Škerjančevo nagrado Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki jo je letos prejel za izjemne uspehe pri umetniškem uveljavljanju šole. Šolanje želi nadaljevati na pariškem ali bruseljskem konservatoriju: »Moja želja in velika ambicija je namreč postati pedagog na področju saksofona, saj bi rad tudi sam navduševal mlade talente za prihodnost v glasbi. In ker je zame deljenje glasbe z drugimi nekaj res neprecenljivega, želim postati tudi koncertni saksofonist.«

Deny Vogrin, harmonikar

Ena najbolj perspektivnih balerin v Sloveniji trenutno živi, nastopa in se izobražuje na Dunaju na baletni akademiji dunajske državne opere. Dosežki 17-letne balerine govorijo sami zase: priznanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih, prestižni nastopi in osvojeni nazivi ter razna vabila za šolanje na različnih baletnih akademijah. Vrhunec njenih baletnih dosežkov pa je brez dvoma 1. nagrada grand prix Vienna, ki jo je osvojila julija lani. »Že zelo zgodaj sem vedela, kaj si v življenju želim – da bo balet nekoč moj poklic,« pove dijakinja Prve gimnazije Maribor, ki je na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor predčasno maturirala z odliko. Sama sicer ob tekmovanja in izpite kot zelo pomembne postavlja tudi izkušnje v predstavah SNG Maribor, ki jo spremljajo še danes, ko blesti v operno-baletni hiši na Dunaju. Tudi v prihodnje želi plesati na največjih odrih in v svetovno priznanih operah ter prispevati nekaj svojega, edinstvenega k baletu.

Sophia Logar, violinistka

Že 13 let je predan harmoniki, ki ga je prek Konservatorija za glasbo in balet Maribor odpeljala na Dansko, v Köbenhavn, kjer je danes študent Kraljeve akademije za glasbo. Na tekmovanjih se je izkazoval od 8. leta naprej, prejemal številne nagrade na državnih, mednarodnih in spletnih tekmovanjih, od vsega pa je najbolj ponosen na lastna koncerta ob zaključku nižje glasbene šole leta 2019 in na letošnji lastni koncert ob zaključku šolanja na umetniški gimnaziji Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru. Lahko pa se pohvali že tudi s kar nekaj nastopi, koncerti in lastnimi skladbami. Njegova največja želja je pustiti pečat v glasbi, tudi ko ga več ne bo. Sanja tudi o tem, da bi nekoč Slovenijo zastopal na Evroviziji. »Moja želja je v prihodnosti nastopati, komponirati skladbe, dirigirati in ponujati izobraževanja drugim v Sloveniji in tujini.«

Tevž Kupljenik, oboist

Največja ljubezen 17-letne dijakinje 3. letnika Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana je violina, v kateri se vzporedno izobražuje na Pre-College Univerze Mozarteum Salzburg. V glasbeni šoli je že na prvem violinskem tekmovanju osvojila 1. nagrado, vse odtlej pa navdušuje na tekmovanjih doma in v tujini, pohvali pa se lahko s številnimi solo nastopi in z igranjem v komorni zasedbi. »Ljubezen do glasbe je zame kot brezpogojna ljubezen do življenja in pristno zaupanje v ljudi. Verjamem, da bi z glasbo svet postal boljši,« pravi mlada violinistka, ki si zelo želi šolanje nadaljevati na akademiji v tujini, najraje pri virtuozu Maximu Vengerovu, s katerim je že imela mojstrski tečaj (masterclass). Njena največja želja pa je, da bi imela čim več solističnih nastopov z orkestrom in bi se lahko s posredovanjem glasbe dotaknila občinstva.

Doroteja Drevenšek, pesnica, filmska in gledališka ustvarjalka

Čeprav je velik športni navdušenec, se 17-letni dijak 3. letnika Gimnazije Poljane in 4. letnika Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana vedno znova vrača h glasbi, skozi katero lahko najlažje izrazi svoja čustva. Svojo strast je našel v igranju oboe in danes se lahko pohvali z ogromno koncerti in izjemnimi dosežki na tekmovanjih doma in v tujini. Med drugim je lani osvojil 1. nagrado in zlato plaketo na tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije (TEMSIG). Je tudi zelo proaktiven in samoiniciativen, sam si je med drugim organiziral avdicijo za Concertgebouworkest Young in jo tudi uspešno opravil. V prihodnosti se želi izšolati na najvišji ravni, si nabrati čim več izkušenj na velikih tekmovanjih in drugih projektih ter se nekoč zaposliti v enem izmed velikih orkestrov.

Gašper Glušič, paraplavalec

Doroteja se je v umetnost zaljubila že zelo zgodaj. Svojo ustvarjalnost tako izraža skozi pesmi, poleg tega je dejavna tudi v svetu filma in gledališča, kjer se je preizkusila v vlogi igralke in režiserke. Danes kot 18-letna dijakinja programa Mednarodna matura II. Gimnazije Maribor sodeluje na različnih literarnih, dramskih in filmskih natečajih ter festivalih, kjer njena dela blestijo. Med vsemi dosežki pa je najbolj ponosna na nagrado strokovne žirije, ki jo je dobila na festivalu mladinske filmske ustvarjalnosti Videomanija, od pesniških uspehov pa ji največ pomeni Župančičeva frulica, ki jo je osvojila dvakrat. Izdati si želi še kakšno pesniško zbirko ali zbirko kratkih zgodb. Pisanje, filmska in gledališka režija so torej tista tri področja, ki jo najbolj zanimajo in s katerimi se želi v prihodnost tudi poklicno ukvarjati: »Zdi se mi, da je v življenju najpomembnejše slediti svojemu srcu, in ravno ljubezen ter strast sta tisto, po čemer se želim ravnati.«

Žiga Lin Hočevar, kajakaš in kanuist na divjih vodah

Rodil se je z mielomeningokelo, prirojeno okvaro hrbtenice, a čeprav je na vozičku, ga to ne ovira pri športnem udejstvovanju. Še več, 16-letni paraplavalec iz Lok pri Mozirju trenira plavanje in na različnih tekmovanjih dosega izjemne rezultate. Dobri dve leti je član mladinske paraplavalne reprezentance, tako lani kot letos je postal državni prvak, rekorder na 400 m prosto, medalje pa osvaja tudi na različnih mednarodnih tekmovanjih. Dijak 2. letnika Elektro in računalniške šole Velenje je v vodi našel svojo največjo strast: »Plavanje me sprošča in mi omogoča, da sem v dobri fizični in psihični kondiciji.« Trenerji so v njem hitro videli potencial, njegova predanost in trdo delo pa sta ga hitro pripeljala do uspehov v paraplavanju, v katerem želi uresničiti svoje največje sanje in nastopiti na paraolimpijskih igrah.

Žan Ogrinc, atlet

Tudi 16-letni kajakaš in kanuist na divjih vodah se je že predstavil širši slovenski javnosti, saj je za njim že prva sezona nastopov v članski konkurenci, nastopil je že na svetovnem in evropskem prvenstvu ter se kosal z največjimi imeni tega športa, tudi s svojimi vzorniki, kot sta Benjamin Savšek in Peter Kauzer. Kajak mu je bil položen v zibelko, vrhunska kajakaša sta bila že njegov oče in dedek, pa vendar je bil dolgo zapisan tudi hokeju. Prevladala je ljubezen do veslanja, v katerem je hitro začel nizati uspehe. Je mladinski svetovni prvak, dvakratni mladinski evropski podprvak, večkratni državni prvak do 23, 18 in 16 let, udeleženec evropskih iger v Krakovu, najvišje uvrščen kanuist na svetu do 18. leta ... Vendar pa rezultati niso edina pomembna stvar v športu: za svojo pošteno športno potezo leta 2021 je bil nagrajen z evropskim priznanjem za fair play, priznanjem OKS in priznanjem športnik leta.

Kaja Schuster, judoistka

Čeprav Žan atletiko bolj resno trenira šele zadnji dve leti, velja za enega najbolj obetavnih mladih atletov v Sloveniji. Letošnjo odlično sezono potrjujejo štirje državni rekordi za mlajše mladince, poleg tega je osvojil tudi naslov balkanskega prvaka v teku na 800 metrov in več zlatih medalj na različnih atletskih tekmovanjih. »Pri atletiki mi je najbolj všeč to, da si odvisen sam od sebe in lahko raziskuješ svoje meje. Trenutno treniram šestkrat tedensko, kar je precej manj od mojih konkurentov, od katerih sem boljši. To pomeni, da imam še veliko rezerve, ampak se zavedam, da je treba iti korak za korakom,« pravi dobitnik srebra v teku na 800 metrov na olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru. V prihodnosti želi svoje rezultate še izboljšati, tako kot vsak športnik tudi on sanja o uvrstitvi na olimpijske igre. Predvsem si želi, da bi bil na OI čim bolj uspešen in bi pisal zgodovino slovenske atletike.

Pavel Trojer, biatlonec

Vedno nasmejana in pozitivno naravnana 19-letnica, sicer študentka elektrotehnike v Ljubljani, je večino svojega življenja posvetila judu. Šolske treninge je hitro prerasla, se vpisala v Judo klubu Bežigrad, tam pa doživela velik šok. Treningi so bili naporni in zahtevni, a čeprav ji je bilo zaradi tega večkrat težko, ni obupala, ampak je 'težave' sprejela kot izzive in tako še bolj garala. »H garanju pa so pripomogli tudi moji vzorniki oz. vzornice, ki sem jih večinoma našla ravno znotraj kluba.« Judo ji je dal ogromno: naučil jo je discipline in ji omogočil, da se v svojem telesu počuti močno, kar ji pride prav tako v šoli kot v osebnem življenju. Danes je članica slovenske reprezentance, med drugim pa se lahko pohvali z naslovom evropske mladinske prvakinje, letos je osvojila tudi bronasto medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu. A to je šele začetek, pred sabo ima jasno zastavljene cilje, največji pa je seveda zlata olimpijska medalja.

Žana Pintarič, lokostrelka

Tako na domačih kot mednarodnih tekmovanjih v biatlonu se je 18-letnik že izkazal z odličnimi rezultati; med drugim je bil na mladinskem svetovnem prvenstvu v sezoni 2021/22 na zasledovalni preizkušnji kot najmlajši v svoji kategoriji youth 4., na tekmovanju EYOF januarja letos v Trbižu pa je kar dvakrat zmagal na individualnih tekmah. »Biatlon me navdihuje, ker ne zahteva le fizične moči posameznika, ampak tudi izjemno psihično pripravljenost, oboje pa mora biti za dober rezultat v ravnovesju. Menim, da me ravno to razmerje med obema vidikoma še bolj utrjuje kot posameznika in mi tudi v drugih življenjskih situacijah omogoča, da ohranim mirno kri in pokažem vse, kar znam,« pojasni perspektivni športnik, ki si tudi v prihodnje želi svoje športne dosežke še izboljšati in napredovati v A-ekipo slovenske reprezentance.

Maruša Tereza Šerkezi, gorska kolesarka

Študentka Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani, smer geologija, je predana lokostrelstvu. V ta šport jo je pritegnila njegova kompleksnost, saj od posameznika zahteva natančnost in zbranost, nagradi pa ga z zadetkom v rumeno. Teh zadetkov se je na njeni dosedanji športni poti nabralo kar nekaj, kar jo je pripeljalo do zavidljivih uspehov. »Danes so pod mojim imenom napisani štirje državni rekordi, čakam pa na potrditev še treh, ki sem jih podrla letos. Nosim tudi naziv mladinske in članske državne prvakinje v lokostrelstvu,« se pohvali 19-letnica, ki je od lani tudi del članske selekcije. Najbolj ponosna je na nastop na svetovnem prvenstvu v Berlinu, kjer je končala na 9. mestu, to pa je bil tudi najboljši slovenski posamični dosežek med dekleti. Ciljev za prihodnost ima veliko, glavni pa je seveda uvrstitev na olimpijske igre.

Tia Tanja Živko, atletinja

Že od malih nog ves čas športno aktivna je 16-letna dijakinja Gimnazije Šiška svojo strast pred sedmimi leti našla v gorskem kolesarstvu, ko je sledila mlajšemu bratu v kamniški klub Calcit. Tam je najprej s strahom premagovala prve korenine, klance in spuste med smrekami, a vztrajnost, zvitost in inteligenca so bile na njeni strani. »Ni mi vzelo poguma; po vsakem padcu sem se pobrala in se še bolj vztrajno pognala naprej,« pravi gorska kolesarka, ki je lani in letos osvojila naslov evropske prvakinje, poleg tega pa nanizala lepo število uspehov tudi na številnih drugih tekmah. Toda njen vzpon so pod težo visokih pričakovanj nenadoma prekinile težave: zbolela je za anoreksijo. Huda bolezen, o kateri redkokdo lahko spregovori na glas, pa je še okrepila njeno voljo in danes je toliko bolj ponosna nase in na svoje dosežke. V prihodnjem letu želi pridobiti nove tekmovalne izkušnje in prve točke na lestvici mednarodne kolesarke zveze, sanja pa tudi o uvrstitvi na OI 2028 v Los Angelesu.

Na atletski stezi se že od nekdaj počuti kot doma, zato ni presenetljivo, da kot 17-letnica zmaguje in podira rekorde kot po tekočem traku. Dijakinja Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije iz Celja je samo letos podrla kar sedem državnih rekordov na razdaljah od 800 do 3000 m in s tem postavila visok mejnik mlajšim tekačicam, letošnjo sanjsko atletsko sezono pa je končala z naslovom državne prvakinje v krosu na 3000 m za mlajše mladinke v Murski Soboti. Izjemno odločnost in športno disciplino je očitno podedovala po starših, nekdaj vrhunskih atletih. Glede na njene dosedanje dosežke, izjemno voljo in vztrajnost ni nobenega dvoma, da je pred njo izjemno uspešna atletska pot. Ciljev ima veliko in brez kančka dvoma je prepričana, da jih bo tudi dosegla. Njen največji cilj je postati svetovna in olimpijska prvakinja s svetovnim rekordom na 1500 m.

