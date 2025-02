Modna lekcija hrvaške prve dame

Hrvaški mediji so bili ob današnji inavguraciji predsednika Zorana Milanovića, ki je bil januarja izvoljen za nov mandat, spet navdušeni nad stilom prve dame. Predsednikova soproga Sanja Musić Milanović je nosila petrol zeleno, srednje dolgo, oprijeto obleko z vpadljivo zlato broško, ki je pritegnila veliko pozornosti. Lase si je oblikovala v razpuščene valove, z ličili pa je poudarila poteze obraza in oči. Celoten modni izbor so na višjo raven dvignili tudi vpadljivi uhani, piše Jutarnji list. Nič manj elegantna ni bila hrvaška prva dama ob prihodu na samo inavguracijo, ko je imela oblečeno črno pelerino s krznenim ovratnikom.

Kdo je ustvaril modno kombinacijo, ni znano, je pa pred časom že povedala, da njene modne izbire pogosto kroji šivilja po imenu Ankica. »Zelo rada se poigravam z modo in dizajnom. Oblikovanje oblačil je zame neverjetno zabavno in sproščujoče. Zadnje čase zelo uživam v recikliranju oblačil iz svoje omare, ko s šiviljo iz kosa, ki ga ne nosim več, narediva novo oblačilo, tako na primer iz krila nastane bluza. Včasih sva v teh podvigih uspešni, včasih pa ne,« Sanja Musić Milanović je navdušila že večkrat, tudi v volilni noči, ko je v ljubiteljica večne klasike, ki jo spretno kombinira z modnimi dodatki, postregla z brezhibnim stajlingom.

Ni v senci moža

Musič Milanovićeva je sicer zdravnica, znanstvenica in profesorica na medicinski fakulteti zagrebške univerze. Na Hrvaškem pogosto poudarjajo, da svojega življenja ne živi v senci svojega moža, ampak gradi lastno kariero. Pri svojem strokovnem delu se ukvarja z epidemiologijo in promocijo zdravja ter je vodja službe za krepitev zdravja in istoimenskega Referenčnega centra Ministrstva za zdravje. Je tudi vodja nacionalnega programa Živeti zdravo in predstavnica Hrvaške v delovni skupini Svetovne zdravstvene organizacije za preprečevanje debelosti.

Zakonca Milanović sta se spoznala leta 1991, poročila leta 1994. Sta starša dveh sinov, Anteja Jakova in Marka. Musić Milanovićeva je pred tremi leti razburila javnost z mailom, v katerem je secirala končno oceno, ki jo je pri matematiki dobil njen mlajši sin. Pismo (poslano sicer ravnateljici gimnazije, ki jo je obiskoval sin) je povzročilo pravi vihar v hrvaški družbi. Afera je dobila ime 5.0 in se razširila v debato o peticah, ki so merilo za vse.

Mediji so danes secirali tudi nekdanjo predsednico Kolindo Grabar Kitarović, ki je za to priložnost izbrala elegantno črno-belo kombinacijo z rdečimi rokavicami, obula je nizke balerinke, v roki pa je držala Louis Vuitton torbico, »ki spominja na model Coussin PM Bag. Cena se giblje okoli 3800 evrov, odvisno od velikosti, so zapisali pri Jutarnjem listu.