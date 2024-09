Na Tajskem rešili žensko iz večurnega prijema štirimetrskega pitona

V okrožju Samut Chedi jugovzhodno od Bangkoka je policistom uspelo rešiti žensko iz večurnega prijema štirimetrskega pitona, ki je v torek zvečer prilezel v njen dom. Medtem ko je pomivala posodo, je začutila ugriz v stegnu, potem se je kača ovila okoli nje. Pred prihodom policije se je 64-letna ženska, ki živi sama, dve uri borila z 20-kilogramsko kačo.

Ženska, ki je živela sama po nedavni smrti soproga, je klicala na pomoč sosede, vendar je niso slišali. K sreči je njene klice slišal mimoidoči in obvestil policijo, ki je vdrla v njen dom in jo našla že bledo in slabotno, je o napadu pitona španski tiskovni agenciji Efe poročal predstavnik tajske policije.

Žensko so odpeljali na pregled v bolnišnico. Ugrizi pitona sicer niso strupeni, vendar lahko povzročijo okužbo.

Zaradi monsunskega deževja med junijem in oktobrom se kače na Tajskem pogosto zatečejo v zaprte prostore tako na podeželju kot v mestih. Samo v Bangkoku med deževno sezono gasilci prejmejo od 150 do 200 klicev na dan, v katerih jih obveščajo, da so videli kače, oziroma jih prosijo, naj jih odstranijo.