Nafta kot surovina za gorivo je osnova za mnoge naftne derivate. Slovarsko geslo pravi, da je to »oljnata, vnetljiva tekočina naravnega izvora, ki se uporablja zlasti za pridobivanje tekočih goriv«. Ta kot surova nafta v rafinerijah med drugim doživi preobrazbo v tekoče gorivo ali za motorje, imenovano plinsko olje ali tudi dizelsko gorivo, pogovorno nafta ali dizel, kar je na bencinskih črpalkah nujno treba razlikovati od bencina ali bencinov, ali za kurjavo, čemur se potem pravi kurilno olje, pogovorno je tudi to nafta. Poleg tega pa nafta nastopa v vojnih dramah v glavni in različnih stranskih vlogah. V napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo leta 1941 je kot gorivo z muhastim obnašanjem v mrazu v okupatorskih tankih in tovornjakih pomagala upočasniti in zaustaviti nemško napredovanje. V agresiji na Irak leta 2003 je bila kot surovina predmet ameriškega roparskega poželenja, ki pa se je zaradi velikih razdalj po puščavi preselilo nazaj v čakalnico agresorskih želj: naftovod je bil stotine kilometrov predolg, da bi lahko deloval brez neprestanega varovanja, ki zato ni bilo možno. V najnovejši res bližnji vojni, v kateri si želi Rusija (Putin je Rusija) podvreči Ukrajince in Ukrajino ter si kar se da prilastiti ukrajinsko naftno bogastvo, se je ruska surova nafta znašla v vlogi pritiska Evropske unije na agresorja, od katerega je ne bi kupovali, po drugi strani pa jo bo od nekod Evropa morala dobivati po ne previsokih cenah – in možna prekinitev utečenih poti z vzhoda pomeni za Evropo tveganje in negotovost. Zdaj še posebej dobro vidimo, zakaj se o nafti v publicističnih besedilih govori tudi kot o tekočem ali redkeje črnem zlatu.

Potrebujemo jo, prav – toda ali res za vsako ceno? Vojna je strahotno draga, mir je cenejši, vendar pa morajo to misel modri državniki ponotranjiti pred agresijami – in sploh ne samo v zvezi z nafto. V zelo občutljivo povezanem svetu živimo in naftne povezave so še posebej krhke.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Peter Weiss.