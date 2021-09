Največji Expo v zgodovini svetovnih razstav

Na prvem Expu na Bližnjem vzhodu pričakujejo 25 milijonov obiskovalcev, od tega večino iz tujine. Seveda ob strogih ukrepih za zajezitev epidemije. FOTO: AFP

Slovenija v tematskem sklopu Trajnost

Prvi poslovni forum v slovenskem paviljonu bo posvečen izzivom krožnega gospodarstva. Udeležilo se ga bo več kot 20 slovenskih podjetij. FOTO: arhiv Spirita Slovenija

Danes ob 19.30 po lokalnem času oziroma dve uri prej po slovenskem se bodo v Dubaju v Združenih arabskih emiratih uradno odprla vrata Expa 2020, svetovne razstave, ki je bila načrtovana med 20. oktobrom 2020 in 10. aprilom letos, a jo je pandemija zamaknila skoraj za leto dni. Na otvoritveni slovesnosti, ki jo bo mogoče spremljati tudi na spletni povezavi, bodo med drugimi nastopili italijanski tenorist, angleška popzvezdnicain kitajski pianistPod otvoritveno slovesnostjo največjega dogodka po začetku pandemije sta se podpisala, kreativni direktor spektakularnih produkcij Cirque du Soleil in La Perle, in, izvršni direktor Five Currentsa, znanega po slovesnostih za olimpijske igre od Londona do Sočija ter kot prejemnika 14 emmyjev. Toda to bo šele uvod v šest mesecev dolgo bogato dogajanje, so razglasili organizatorji in napovedali do 60 dogodkov na dan. Dogajanje bo zaznamovano tudi z varnostnimi ukrepi za zajezitev covida-19.V nekdanjem puščavskem predmestju Dubaja, na območju, velikem več kot štiri kvadratne kilometre, se bo na prvem Expu na Bližnjem vzhodu, ki naj bi po poročanju Reutersa stal kar 5,74 milijarde evrov in privabil 25 milijonov obiskovalcev (od tega 70 odstotkov iz tujine), predstavilo 192 držav s sloganom Povezovanje misli, ustvarjanje prihodnosti. Prvič v 170-letni zgodovini razstave bo vsaka država udeleženka imela svoj paviljon, prvič v zgodovini tudi vsaka afriška, poleg tega bo imela svojega tudi Afriška unija.Na črni celini so prepričani, da morajo pri spreminjanju sveta in iskanju odgovorov igrati aktivno vlogo. Do leta 2100 naj bi bilo na svetu kar 11 milijard prebivalcev, največji delež naj bi prispevala prav podsaharska Afrika. Svoje paviljone imajo tudi multilateralne organizacije, poslovni partnerji Expa in izobraževalne institucije. Ta svet v malem bodo obiskovalci, ki jim je pandemija onemogočila potovanja, lahko »obkrožili« z rumenim potnim listom, ki bo z zbranimi žigi ­gotovo svojevrsten suvenir.Razstavišče, na katerem se bo predstavilo več kot 200 udeležencev, bo odprto vsak dan od 10. do 22. ure, ob četrtkih in petkih celo do 2. ure zjutraj. Še pred izbruhom koronavirusa so napovedali, da bo največji Expo v zgodovini v pol leta povečal BDP za 1,5 odstotka, a zaradi pandemije, ki še traja, ta pričakovanja ­najverjetneje ne bodo dosežena.Expo, ki sovpada s 50-letnico neodvisnosti Združenih arabskih emiratov, je razdeljen v tri tematske sklope: Trajnost, Mobilnost in Priložnost. Slovenski paviljon na 1550 kvadratnih metrih je postavljen v sklopu Trajnost, blizu enega od treh vhodov. Slovenija načrtuje več kot 45 dogodkov – slovenski dan bo 8. februarja prihodnje leto –, sodelovanje je potrdilo približno 120 slovenskih podjetij.»Od tokratne predstavitve pričakujemo izboljšane kazalnike menjave med državami na Bližnjem vzhodu, v Aziji ..., Slovenija pa si želi biti prepoznavna sogovornica tudi v dialogu o glavnih izzivih človeštva,« je za Delo povedal, generalni komisar Slovenije za Expo. Po njegovih besedah bomo bilanco predstavitve na minulem Expu v Milanu močno presegli.»Ta je bil zanimiv zaradi bližine in ker italijanski trg dobro poznamo. V ospredju je bila predvsem promocija turističnih destinacij, ki je bila uspešna, poslovni program pa je bil skromen in zveden le na nekaj delegacij,« je dodal.Usoda slovenskega paviljona po koncu Expa 31. marca prihodnje leto še ni znana. Možnosti je več, pravijo v Spiritu, od tega, da paviljon razgradijo, do tega, da ostane na lokaciji in postane del Districta­ 2020, visokotehnološkega razvojnega centra za zagonska in hitrorastoča podjet­ja. Je pa od minulega tedna Dubaj bliže Sloveniji; letalski prevoznik Flydubai je z Ljubljano vzpostavil redno letalsko linijo, in to ­trikrat na teden.