Ne zanemarite simptomov išiasa: kako se izogniti dolgotrajnim težavam

Kolikokrat ste s kolegi ali sodelavci sedeli na kavi in si izmenjavali izkušnje z zdravstvenimi težavami? »Že vrsto let imam občasne bolečine v predelu križa, ki se mi širijo kar po nogi. Bolečina je včasih tako nadležna, da cele popoldneve raje preležim na kavču.« »Tudi moja znanka se spopada s podobnimi težavami, vendar pravi, da je zdaj že tako hudo, da čuti mravljinčenje, korak je tako šibek, da ne upa več peš do trgovine.« »Meni so rekli, da imam verjetno išias, ampak saj bo verjetno s počitkom minil sam od sebe. Če ne, bom pa prosil osebnega zdravnika za protibolečinske tablete.«

Opisane težave so lahko simptomi išiasa. In že na začetku velja opozoriti: vsake simptome je treba obravnavati resno, predvsem pa hitro odreagirati in poiskati pomoč. Ali veste, da s tem, ko vsak dan »stiskate zobe« in trpite ob različnih mukah, ki vam krojijo življenje, lahko močno poslabšate svoje stanje in pridete celo do stopnje brez vrnitve?

Kakšna so tveganja, če zanemarite simptome išiasa

Išias po nekaterih raziskavah prizadene kar 40 odstotkov prebivalcev, najpogosteje med 40. in 50. letom starosti. Čeprav je težava tako razširjena, jo marsikdo na začetku podcenjuje in ignorira zgodnje simptome. Sprva se lahko bolečina pojavlja le občasno, vendar brez ustreznega zdravljenja stanje hitro napreduje. Dolgotrajno zanemarjanje lahko privede do kroničnih stanj, ki se težje ozdravijo, omejene mobilnosti in celo trajne poškodbe živca.

Na primer bolnik, ki zanemari zgodnje znake išiasa, lahko hitro opazi poslabšanje svojega vsakdanjega življenja. Opravila, kot so dvigovanje predmetov, sedenje v službi, hoja po stopnicah ali celo običajno vstajanje iz postelje, postanejo izjemno boleča in naporna. Sčasoma se lahko gibljivost zmanjša, kar vpliva na sposobnost opravljanja dela, družabnih aktivnosti in celo osnovnih dnevnih opravil. Ta omejitev lahko povzroči tudi psihološke težave, kot sta stres in celo depresija, saj bolnik izgubi občutek nadzora nad svojim telesom in kakovostjo življenja.

Tveganje za resnejše zaplete sčasoma naraste – posledica so lahko nepopravljive poškodbe, ki zahtevajo daljšo rehabilitacijo ali celo kirurški poseg. Kakovost življenja se zaradi teh težav drastično zmanjša, saj postanejo običajne aktivnosti vedno težje, bolnik pa se znajde ujet v krogu bolečine in omejenega gibanja.

Ishiadični živec je najdaljši in največji živec v človeškem telesu. FOTO: Shutterstock

Ključno je (pre)poznavanje simptomov

Da boste lažje razumeli simptome, je treba vedeti, kaj išias sploh je. Ne gre za bolezen, ampak za skupek simptomov, ki so posledica utesnitve ishiadičnega živca – najdaljšega in največjega živca v človeškem telesu. Ta poteka od četrtega ledvenega vretenca skozi zadnjico po nogi vse do stopala. Njegova glavna funkcija je prenos živčnih signalov med možgani in spodnjimi okončinami, kar omogoča gibanje in zaznavanje v nogah. Pri draženju ali utesnitvi živca – zaradi hernije diska, mišičnega krča ali drugih težav – se pojavijo simptomi, kot so bolečina, mravljinčenje, odrevenelost ali šibkost mišic.

Ker je ishiadični živec ključen za nadzor gibanja v spodnjih okončinah, lahko poškodba ali vnetje tega živca bistveno vpliva na sposobnost gibanja. Bolniki pogosto opazijo omejitve pri vsakodnevnih opravilih, kot so hoja, vstajanje ali celo sedenje. Brez ustreznega zdravljenja lahko stanje napreduje, kar vodi do dolgoročne izgube mišične moči in občutljivosti, zaradi česar postane kakovost življenja močno okrnjena.

To so najpogostejši simptomi, ki jih morate prepoznati:

1. Bolečina, ki seva iz spodnjega dela hrbta v nogo

To je najbolj prepoznaven simptom išiasa. Bolečina običajno izvira iz spodnjega dela hrbta in se širi skozi zadnjico ter vzdolž noge do stopala. Lahko je stalna ali pa se pojavlja v obliki ostrih, pekočih občutkov. Bolečina se pogosto povečuje pri dolgotrajnem sedenju, vstajanju, kašljanju ali kihanju.

2. Mravljinčenje in odrevenelost

Bolniki z išiasom pogosto občutijo mravljinčenje ali odrevenelost v nogi ali stopalu. Ti občutki lahko spremljajo bolečino ali se pojavijo ločeno. Mravljinčenje je običajno intenzivnejše vzdolž prizadete noge in stopala.

3. Šibkost mišic

Pogosto se pojavi šibkost v nogah, predvsem v mišicah zadnjice, stegna in meč. Bolnik lahko opazi težave pri hoji, težave pri dvigovanju nog ali celo občutek, da noga »klecne« ali je nezanesljiva.

4. Poslabšanje simptomov med sedenjem

Pri sedenju se poveča pritisk na ledveni del hrbtenice, kar dodatno obremeni ishiadični živec.

5. Uhajanje urina ali blata

Prihaja do motnje v povezavi signalov, ki nadzorujejo mehur in črevesje.

Simptomi so lahko blagi, pogosto pa se lahko razvijejo tudi v hudo bolečino, ki močno vpliva na vsakodnevna opravila. Bolečina se navadno pojavlja po dolžini, kjer poteka živec, možna pa sta tudi mravljinčenje in odrevenelost v hrbtu ali zadnjici, ki se lahko razširi po nogi navzdol.

FOTO: Medicofit

Za uspešnost zdravljenje sta ključna dva koraka: hitrost in strokovna obravnava

Prvi korak je torej prepoznavanje simptomov, sledita hitro ukrepanje in strokovno zdravljenje. V kliniki Medicofit ponujajo celovito zdravljenje – od diagnostike, specialistične fizioterapije do kinezioterapije. To je ključno za uspešno rehabilitacijo.

Večina pacientov izboljša simptome išiasa že z ustreznim fizioterapevtskim programom, ki ga določijo na podlagi specialistične diagnostične terapije. Kako je to videti v praksi? Spoznajte zgodbo 47-letne Maje. V kliniko je prišla po priporočilu prijateljev, ki so jo prepričali, naj ne zanemari simptomov, ki so se pri njej pojavili pred komaj nekaj tedni. »Pacientka je k nam prišla pravočasno, zato je tudi rehabilitacija potekala hitro in po načrtih, ki smo si jih zastavili po opravljeni diagnostični terapiji,« so povedali v kliniki Medicofit. To je pri njih običajen protokol ob začetku vsake fizioterapevtske obravnave.

Maja je v kliniko prišla zaradi občasne zbadajoče bolečine v spodnjem delu hrbta, ki je občasno izžarevala v levo nogo. Sprva je bolečino pripisovala stresu in dolgotrajnemu sedenju v službi. Toda sčasoma se je bolečina začela stopnjevati, sledile so težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil – težko je hodila po stopnicah, vstajanje iz postelje je postalo mučno, dolgotrajno sedenje pa neznosno.

Po prvem pregledu so v kliniki Medicofit ugotovili, da ima Maja začetno fazo išiasa. Ključno je bilo, da je prišla pravočasno, saj še ni bilo kroničnih zapletov, kar bi lahko bistveno podaljšalo čas okrevanja. Sledila je natančna diagnostika, ki je omogočila pripravo prilagojenega fizioterapevtskega načrta. »V akutni fazi fizioterapije za išias se osredotočamo na kontrolo simptomatike, s katero se zmanjšata bolečina in vnetje, poskrbimo pa za povečanje obsega gibljivosti in hkrati še za krepitev mišične moči,« pojasnijo v kliniki Medicofit, kjer so pri zdravljenju išiasa kombinirali različne metode zdravljenja: napredno tehnologijo za zmanjšanje vnetja živca in protibolečinsko delovanje, manualno terapijo, sklepno mobilizacijo, progresivno kinezioterapijo in miofascialno sproščanje.

Namen je preprečiti napredovanje vnetja in draženja živčnih korenin n. ischiadicusa, odpraviti splošno bolečino v križu in nogah ter zmanjšanje miofascialne napetosti v hrbtenični in glutealni muskulaturi. Hkrati pa s pomočjo specializirane fizioterapije za išias poskrbijo za povečanje obremenilne kapacitete hrbtenice in odpornosti na obremenitev ledvenega predela. »Manualno terapijo kombiniramo z napredno instrumentalno terapijo za išias. Novost v naši kliniki so nove in revolucionarne naprave, s katerimi našim pacientom še učinkoviteje odpravljamo težave, povezane z išiasom,« povejo strokovnjaki v kliniki, ki je v Sloveniji postala znana in priznana ravno zaradi svojih sodobnih pristopov, ki temeljijo na osebni in celoviti obravnavi pacientov.

FOTO: Medicofit

Najsodobnejše naprave zagotavljajo hitrejše celjenje tkiva, pospeševanje celičnega metabolizma in aktivnega zmanjšanja bolečine.

Majina terapija je vključevala tudi specialno terapevtsko vadbo za išias, s katero so Maji aktivirali in okrepili globoke stabilizatorje trupa, hrbtenično in obkolčno muskulaturo. S tem so poskrbeli za stabilnost ledvenega predela hrbtenice, sčasoma pa se je tudi zmanjšala bolečina.

Zdaj jo čaka zadnja faza zdravljenja, ko jo bodo strokovnjaki kineziologije vodili do odlične telesne pripravljenosti.

Maja je že po nekaj tednih opazila znatno zmanjšanje bolečine in izboljšanje gibljivosti. Lahko se je spet vrnila k rednim vsakodnevnim aktivnostim, ki jih prej zaradi bolečin ni mogla opravljati, vključno z daljšimi sprehodi in lažjimi telesnimi dejavnostmi. Po zaključku terapije so ji v Medicofitu svetovali nadaljnje preventivne vaje, s katerimi bi ohranila svoj napredek in preprečila ponovitev simptomov.

Zanemarjanje simptomov išiasa ima lahko resne posledice, ki vplivajo na kakovost življenja. Pravočasno zdravljenje z naprednimi terapijami in inovativnimi napravami, kot jih ponujajo v kliniki Medicofit, lahko prepreči dolgotrajne težave in omogoči hitrejše okrevanje.

Najsodobnejše naprave zagotavljajo hitrejše celjenje tkiva, pospeševanje celičnega metabolizma in aktivnega zmanjšanja bolečine. FOTO: Medicofit

Ne odlašajte z zdravljenjem, saj lahko zgodnja fizioterapevtska obravnava bistveno izboljša vaše možnosti za uspešno rehabilitacijo.

Klinika Medicofit postavlja nove smernice na področju sodobne fizioterapije

Klinika Medicofit je vodilni center za ortopedsko fizioterapijo, kjer pacientom omogočajo dostop do naprednih praks specialistične fizioterapije.

Njihov pristop vključuje natančno diagnostiko, individualiziran rehabilitacijski načrt in uporabo sodobnih tehnologij. Poudarek je na aktivni rehabilitaciji z vključeno kinezioterapijo, kar omogoča krepitev funkcionalnosti in zmanjšanje tveganja za ponovitev poškodb.

Klinika Medicofit je s tem postala vodilna institucija na področju specialistične fizioterapije v Sloveniji. Celovit, znanstveno podprt in individualiziran pristop pacientom omogoča ne le okrevanje, temveč dolgoročno boljšo kakovost življenja. To je tudi trend, ki ga spremljajo vodilne svetovne klinike.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit