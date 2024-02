Nekoč so se virusu smejali, zdaj se cepijo

Epidemija ošpic je povzročila paniko zlasti v Beogradu, kjer je med 19 okuženimi šest otrok v starosti od tri do pet let. Od šestih okuženih otrok jih pet ni bilo cepljenih, eden pa je dobil en odmerek cepiva proti ošpicam. Medtem ko v Srbiji niti kampanja za cepljenje proti covidu-19 ni mogla premagati prepričanja, da je to škodljivo, se zdi, da je izbruh ošpic, ki ogrožajo zdravje otrok, starše končno ozavestil, saj so zdravstvene ustanove polne ljudi, ki prihajajo na cepljenje.

»Ne morem verjeti, da se bo narod, ki je preživel sankcije, bombardiranje, maltretiranje vseh vrst, ustrašil virusa, ki obstaja zgolj na facebooku ... Ženske ščiti estrogen, praktično ne umirajo od tega virusa, torej kar zadeva vas, ženske, kar mirno pojdite na šoping v Italijo. Slišim, da bodo zdaj tam popusti, ker nihče živ ne bo prišel v Italijo,« je pred tremi leti, sredi epidemije koronavirusa, ko so v Bergamu in drugih italijanskih mestih preštevali umrle za covidom, govoril srbski pulmolog dr. Branimir Nestorović. Ko se je razvpiti pulmolog prostodušno norčeval iz virusa in se mu je predsednik države Aleksandar Vučić na široko smejal, drugim udeležencem izjave za medije ni bilo do smeha.

Srbski pulmolog Branimir Nestorović se je med epidemijo covida-19 prostodušno norčeval iz virusa. FOTO: posnetek zaslona

Nestorović, ki je ves čas nasprotoval cepljenju in trdil, da je cepivo bolj škodljivo kot sam virus, je med Srbi zelo priljubljen in Srbija je imela enega najnižjih odstotkov cepljenih proti covidu v Evropi, Nestorović pa si je s svojo lahko razumljivo retoriko, proticepilstvom, širjenjem teorij zarote in proruskimi stališči skoval uspeh na volitvah za mestno skupščino v Beogradu.

Prestolnica proticepilstva razglasila epidemijo

Podobno kot drugje po svetu so mladi, visokoizobraženi starši iz urbanega okolja tudi v srbski prestolnici izrazito nenaklonjeni cepljenju. Ker je veliko nezaščitenih, je Beograd mesto z največ okuženimi z ošpicami in edino srbsko mesto, v katerem so razglasili epidemijo te nalezljive bolezni.

V Srbiji niti kampanja za cepljenje proti covidu-19 ni mogla premagati prepričanja, da so cepiva škodljiva. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Od sedmega februarja v celotni Srbiji veljajo zaostreni ukrepi za epidemiološki nadzor nad ošpicami v skladu z načrtom dejavnosti za odstranjevanje te bolezni. Po zadnjih podatkih inštituta za javno zdravje dr. Milana Jovanovića Batuta je bilo 25. februarja registriranih 19 potrjenih primerov okužb z ošpicami, od tega je bilo šest otrok, zadnja registrirana okužba je bila pri 13 mesecev starem dojenčku.

Trend se je obrnil

Ker so ljudje množično verjeli odmevnim in lahko razumljivim izjavam ne dovolj strokovno podkovanih zdravnikov in ker so verjeli nekemu članku, ki je dokazoval povezavo med cepivi in avtizmom, je zanimanje za cepljenje otrok pri starših v preteklosti močno upadlo. Toda zadnji podatki o navalu na cepiva kažejo, da vse manj staršev dvomi o varnosti cepiv, je za nacionalno televizijo RTS povedala dr. Verica Jovanović z Batutovega inštituta.

Virus ošpic se prenaša s kužnimi kapljicami izločkov nosu in žrela okuženega. Bolnik je kužen približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in štiri dni po njem. Bolezen se najhitreje prenaša v okoljih, kot so vrtci, šole in množične prireditve.

Glede na razmeroma dobro precepljenost otrok v Sloveniji (vsaj s prvim odmerkom cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam) pri nas ne pričakujemo večjih izbruhov ošpic, so nam pojasnili na nacionalnem inštitutu za javno zdravje.