Lani v Evropi občutno več primerov ošpic kot leto prej

Leta 2023 je bilo v Evropi z ošpicami okuženih 42.200 ljudi, leto prej pa 941, kar pomeni občutno povečanje števila primerov ošpic. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) meni, da je vzrok za tako velik porast števila okužb zmanjšan obseg cepljenja otrok proti boleznim med pandemijo koronavirusa, njihove ugotovitve povzema BBC.

WHO poudarja potrebo po nujnih ukrepih za preprečevanje nadaljnjega širjenja bolezni in pomembnost cepljenja kot glavnega sredstva za zaščito otrok pred ošpicami. Ošpice so namreč visoko nalezljiva bolezen, ki lahko povzroči hude zaplete, vključno s pljučnico, meningitisom, slepoto in krči. Še posebej ogroženi so dojenčki, noseče ženske in osebe z oslabljenim imunskim sistemom.

V Združenem kraljestvu so zdravstveni uradniki povedali, da bi se izbruh ošpic v West Midlandsu lahko hitro razširil v druga mesta z nizko stopnjo precepljenosti. Po podatkih angleške nacionalne zdravstvene službe (NHS England) je več kot 3,4 milijona otrok, mlajših od 16 let, nezaščitenih in v nevarnosti, da zbolijo za to boleznijo.

FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Kako je v Sloveniji? Kot navaja NIJZ na svoji spletni strani, so bile ošpice v Sloveniji dolga leta najpogostejša nalezljiva bolezen. Od leta 1968, ko so pri nas uvedli obvezno cepljenje proti ošpicam, je število bolezni začelo upadati. Zadnja epidemija ošpic je bila pri v letih 1994/95. V zadnjih letih v Sloveniji zaznavajo le še posamične uvožene primere bolezni, ki povzročijo nekaj sekundarnih primerov. Leta 2019 je bilo pri nas potrjenih 50 primerov ošpic, leta 2020 pa šest primerov. V letu 2022 in leta 2021 v Sloveniji niso zaznali nobenega primera okužbe z ošpicami.

95 odstotkov za čredno imunost

Cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR) je učinkovito pri preprečevanju ošpic, vendar so stopnje cepljenja upadle. V Združenem kraljestvu je samo 85 odstotkov otrok, ki začenjajo osnovno šolo, prejelo oba odmerka cepiva. WHO pa priporoča, da se 95 odstotkov otrok v vseh skupnostih cepi z dvema odmerkoma cepiva, da dosežejo čredno imunost in preprečijo širjenje ošpic.

V Združenem kraljestvu tako starše pozivajo, da se dogovorijo za termin in cepijo svoje otroke. Prvi odmerek cepiva se otrokom daje okrog prvega leta starosti, drugi odmerek pa, ko je otrok star nekje tri leta in štiri mesece.

Učinek pandemije Stopnja precepljenosti s prvim odmerkom cepiva OMR, ki ščiti pred ošpicami, je po Evropi zdrsnila s 96 odstotkov leta 2019 na 93 odstotkov leta 2022. Prejetje drugega odmerka je v istem obdobju padlo z 92 odstotkov na 91 odstotkov. Ta na videz majhen upad cepljenja pomeni, da več kot 1,8 milijona otrok v Evropi v teh dveh letih ni bilo cepljenih proti ošpicam. »Pandemija je močno vplivala na delovanje imunizacije v tem obdobju, kar je povzročilo kopičenje ne(cepljenih) in premalo cepljenih otrok,« je poročal WHO. Ob ponovnem razcvetu mednarodnih potovanj in odpravljanju ukrepov za socialno distanciranje je tveganje za širjenje ošpic čez meje in znotraj skupnosti veliko večje – zlasti med premalo cepljenimi populacijami, so zapisali. Tudi v državah, ki so dosegle status izkoreninjenosti ošpic, so v nevarnosti veliki izbruhi, je opozoril WHO.

FOTO: Shutterstock

21.000 hospitalizacij in pet smrti

O razmerah v Evropi je dr. Hans Kluge, regionalni direktor WHO, povedal: »V regiji nismo videli le ogromnega povečanja primerov ošpic, ampak tudi skoraj 21.000 hospitalizacij in pet smrti, povezanih z ošpicami. To je skrb vzbujajoče. Cepljenje je edini način za zaščito otrok pred to potencialno nevarno boleznijo.«

Vse države v evropski regiji so pozvali, naj hitro odkrijejo izbruhe ošpic in se nanje odzovejo ter cepijo več ljudi.

WHO je sporočil, da so ošpice lani prizadele vse starostne skupine – tako mlade kot starejše. Na splošno sta bila dva od petih primerov pri otrocih, starih od enega do štirih let, in eden od petih primerov pri odraslih, starih 20 let in več.