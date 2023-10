Nihče ni bil tako krut do nje kot ona sama

Spoznali smo jo pred 28 leti kot pripravnico v Beli hiši, ki je imela »neprimerne odnose« s takratnim predsednikom Billom Clintonom, zaradi katere je izgubila službo in, čeravno nehote, postala javna osebnost. Ob imenu Monica Lewinsky lahko v zadnjih letih zasledimo zapise televizijska osebnost in modna oblikovalka, producentka in aktivistka. Njen boj je bil dolga leta boj proti ustrahovanju oziroma trpinčenju, v angleškem jeziku mu rečejo bullying.

A po tem, ko je osem let posvetila kampanjam proti ustrahovanju, ki so nastale na podlagi njenega priljubljenega govora TED o sramu (zdaj ima že 27 milijonov ogledov), se je lotila najbolj neizprosne nadlegovalke – to je ona sama. Ugotovila namreč je, da se z nikomer ne pogovarja tako grdo, kot se sama s sabo. Glasovi v njeni glavi so tako navdihnili njeno najnovejšo kampanjo: proti trpinčenju sebe. Začela jo je sredi tega tedna z videom, v katerem nastopajo različne osebe, tudi dekle, staro komaj 12 let, ki govorijo krute stvari, medtem ko jih drugi poslušajo. Na koncu spota je razkrito presenečenje, s kom se v resnici pogovarjajo.

Uprite se sami sebi!

Trpinčenje samega sebe je lahko, kot pojasnjuje, vaš lastni glas, ki vam govori negativne stvari, ali ponavljanje grdih besed, ki so vam jih rekli drugi. To je sama spoznala leta po tem, ko je drugo za drugo predvsem od moških prejemala zlobne opazke in obiskala številne terapije. Na eni izmed delavnic so udeležence prosili, naj napišejo stvari, ki si jih govorijo sami. »To je bilo lahko,« je za USA Today dejala Monica Lewinsky. Toda potem so dobili navodilo, da to preberejo na glas. »Šokirana sem bila nad tem, kako kruta sem lahko sama s seboj.« Začela je z majhnimi koraki, kot je dejala, denimo, izobesila svoje fotografije in skoznje se poskuša znova vzljubiti. Vse tiste, ki imajo podobne težave, pa opogumlja s sloganom Stand Up To Yourself (Uprite se sami sebi) ter opozorilom, da je trpinčenje samega sebe še vedno trpinčenje.

Monica Lewinsky je sicer letos dopolnila 50 let. Zaveda se, da jo bo konotacija pripravnice iz Bele hiše najbrž vedno spremljala, a je hvaležna za gibanje #Jaztudi in nove generacije, ki gledajo na družbene vloge z druge perspektive. Prav tako je hvaležna svoji družini, kajti brez njene podpore ne bi bila tam, kjer je. Svojo najnovejši kampanjo bo nadaljevala kot producentka; v preteklih letih je že soproducirala dokumentarni film 15 Minutes of Shame, bila pa je tudi izvršna producentka Impeachment: American Crime Story, desetega dela serije o različnih kriminalnih dejanjih v ZDA.