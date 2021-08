Nova energija olimpijskih in paraolimpijskih iger

V nadaljevanju preberite:

Ko so trije paraolimpijci, Jui Kamidži, Šunsuke Učida in Karin Morisaki, v torek približali bakle središču velike kompozicije, kjer med igrami gori olimpijski ogenj, iz katerega se je trenutek za tem dvignil rumenkasti plamen in obsijal slovesni začetek 16. paraolimpijskih iger, so japonski komentatorji vzhičeno ponavljali, da je to še en simbol nove vodikove ere.



Tako med olimpijskimi igrami, ki so se v Tokiu končale 8. avgusta, kot med paraolimpijskimi, ki so se pravkar začele v japonskem glavnem mestu, namreč kot glavno gorivo uporabljajo »čisti plin, namenjen prihodnosti«. Ne le, da so bile olimpijske in paraolimpijske bakle prilagojene tej vrsti plina, temveč so organizatorji za udeležence teh dveh športnih dogodkov naročili na stotine avtobusov in 500 avtomobilov z gorivnimi celicami, kar je bilo hkrati del velike japonske kampanje, v okviru katere naj bi še pred letom 2050 prešli v karbonsko nevtralno ero.