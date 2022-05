Nova tragedija Nicka Cava

Avstralski glasbenik Nick Cave je v kratki izjavi sporočil, da je umrl njegov sin Jethro Lazenby, poročajo britanski mediji. Star je bil 31 let in je delal kot model in fotograf. Družina prosi za zasebnost, kaj več za zdaj ni znanega.

Tragična novica prihaja le sedem let po smrti Cavovega sina Arthurja, ki je umrl pri 15 letih po padcu s pečine v Brightonu. Izid preiskave je takrat pokazal, da je pred padcem zaužil drogo. Avstralski glasbenik je svojo bolečino ob izgubi sina prelil v glasbo in dokumentarni film One More Time With Feeling.

Nick Cave ima štiri otroke s tremi različnimi ženskami. Arthur je bil sicer brat dvojček Earla in polbrat Jethra in Luka, ki je Caveov prvorojeni sin. Jethro se je rodil leta 1991 in je odraščal s svojo mamo Beau Lazenby v Melbournu v Avstraliji. Cave in Jethro sta se srečala šele, ko je bil fant star približno sedem ali osem let.