Objavljen napovednik za film o Leonardu Bernsteinu, kritike na račun nosu

Hollywoodski zvezdnik Bradley Cooper se v filmu Maestro, za katerega je bil v torek objavljen prvi napovednik, preobrazi v legendarnega ameriškega dirigenta in skladatelja Leonarda Bernsteina. Film nastaja pri Netflixu, Cooper je pri njem prevzel tudi režijo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Cooper je prav tako sodeloval pri scenariju filma in se podpisal še kot producent skupaj z Martinom Scorsesejem in Stevenom Spielbergom.

Kot režiser je Cooper debutiral leta 2018 z romantično dramo Zvezda je rojena, ki je bila dobro sprejeta pri gledalcih kot priredba starejših različic hollywoodske zgodbe; v zadnji priredbi leta 1976 sta zaigrala Barbra Streisand in Kris Kristofferson.

Enominutni napovednik za glasbeno dramo Bernsteina med drugim prikazuje kot mladeniča v New Yorku v poznih 40. letih prejšnjega stoletja, ko je spoznal svojo bodočo ženo – čilsko igralko Felicio Montealegre (1922–1978), ki jo je v filmu odigrala Carey Mulligan. Film se vrti okoli burnega razmerja para, ki so ga oblikovali tudi Bernsteinovi odnosi z moškimi.

Leonard Bernstein FOTO: Wikipedia

Stereotipi o Judih

Kot poroča francoska tiskovna agencija, so se ob objavi napovednika na internetu nekateri obregnili ob odločitev, da so Cooperju za vlogo judovskega skladatelja nadeli velik protetičen nos. Kritiki so menili, da je odločitev o nošenju umetnega nosu v skladu s stereotipi o Judih. Poimenovali so jo jewface ​in se pri tem sklicevali na prakso blackface, po kateri netemnopoltim igralcem pri vlogah zatemnijo obraz.

Nekateri so se po drugi strani spraševali, ali je sploh prav, da nejudovski igralci, kot je Cooper, nastopajo v vlogah Judov. Trije Bernsteinovi potomci so se postavili v bran igralcu in pritrdili njegovi odločitvi, da se z uporabo ličil bolj približa podobi njihovega očeta.

»Res je, da je imel Leonard Bernstein lep, velik nos,« so zapisali Jamie, Alexander in Nina Bernstein v izjavi na družbenih omrežjih. »Prav tako smo prepričani, da bi to ustrezalo tudi našemu očetu,« so dodali.

Sin rusko-judovskih priseljencev Bernstein (1918–1990) je postal najbolj priljubljen dirigent in skladatelj poznega 20. stoletja v ZDA. Svetovno slavo je dosegel predvsem s filmskim muzikalom Zgodba z zahodne strani iz leta 1957.

Film Maestro bodo premierno prikazali na letošnjem beneškem filmskem festivalu v začetku septembra. Njegov prihod v kinematografe je predviden novembra, predvidoma 20. decembra bo na ogled na Netflixu.