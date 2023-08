Mojstrica najrazličnejših glasbenih žanrov

V nadaljevanju preberite:

Ute Lemper je vsestranska umetnica, ki se je uveljavila na koncertnih in gledaliških odrih in različnih filmskih produkcijah. Njeno ime se sicer povezuje predvsem z žanrom kabareta, vendar je njen repertoar zelo širok, na svetovni glasbeni sceni je cenjena predvsem zaradi svojih interpretacij pesmi in songov Kurta Weilla in Bertholda Brechta. V Ljubljani bodo na repertoarju zelo različne skladbe. Za uvod bomo slišali Tri plesne epizode iz muzikala On the Town Leonarda Bernsteina, znamenito skladbo Milord Édith Piaf in nekaj pesmi Jacquesa Brela, v nadaljevanju pa izbor zelo raznorodnih kompozicij, od znamenitega dvojca Kander in Ebb, ki sta bila zelo uspešna skladatelja muzikalov, do Astorja Piazzole in zimzeleno Blowin' in the Wind Boba Dylana.