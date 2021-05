Ocenili smo: za kakšen dom je primeren iRobot?

VSAKODNEVNA NADLOGA: PASJA DLAKA

Piki se je hitro navadil na novega družinskega člana. FOTO: Getty Images

iRobot se sesanja loti pametno. S pomočjo senzorjev bo spoznal tloris vašega stanovanja. FOTO: iRobot

VISOKA RAZKOŠNA PREPROGA



OVIRE NA POTI

iRobot brez težav posesa tudi pod nižjimi regali. FOTO: osebni arhiv



DROBTINE IN RAZSUTI PASJI BRIKETI

Tudi, ko ne boste doma. iRobot bo poskrbel, da se boste vrnili v posesano stanovanje. FOTO: iRobot



Dodatna prednost: upravljanje s kavča ali pisarne

iRobot se zlahka zlije z vašo dnevno rutino. FOTO: iRobot



Končna ocena: ima samo eno napako

Od robotske tehnologije pričakujemo predvsem dvoje: da nam bo olajšala vsakodnevna opravila in da nam bo omogočila malo več prostega časa. Pa je tako tudi z robotskimi sesalniki?Pred testiranjem novega robotskega sesalnika iRobot Roomba® i3+ smo imeli velika pričakovanja, zato smo našemu novemu gospodinjskemu pomočniku zastavili kar nekaj izzivov.Vsak lastnik kosmatega štirinožca dobro ve, kako težko je vsak dan vzdrževati brezhibno čista tla, zlasti, če so ta svetla, pes pa črn. Dlake so pod jedilno mizo, v kotih, na preprogi, v predsobi, kopalnici, skratka povsod, kjer se naš mali Piki najraje zadržuje. Slaba volja je stalnica in marsikdo zaradi tega obupa nad tem, da bi sploh še kdaj imel brezhibno čist dom.Kako se je sesanja lotil iRobot?Prvi dan testiranja smo ga spustili, naj sesa »po občutku«. Spoznal je tloris stanovanja in takoj je bilo jasno, da si za nekatere predele vzame veliko časa. Hitro smo pri sebi zavrnili prvi predsodek, da iRobot sesa brez določene logike. iRobot Roomba® i3+ je resnično pameten in intuitiven. S pomočjo senzorjev za sledenje tlom se premika logično in v urejenih linijah. To pomeni, da se je dela lotil tako, kot bi se ga sami z običajnim sesalnikom, le da smo tokrat sesanje lahko opazovali med listanjem revije.Največ časa si je vzel za preprogo v dnevni sobi in v kotičku v predsobi, kjer Piki preživi največ časa.Po dobrih 40 minutah se je sam odpravil na polnilno postajo, izpraznil košek in se priklopil na napajanje.Rezultat je bil resnično nad pričakovanji:Preproga je bila posesana, iRobot je na njem pustil sledi in že takoj je bilo jasno, da jo je počistil natančno in brezhibno. Tudi v kotih predsobe ni bilo Pikijevih dlak: iRobot namreč s krtačo za pometanje robov ujame tudi na videz najbolj oddaljeno umazanijo.Največ nezaupanja v sposobnost in moč robotskega sesalnika je vzbujala zelo gosta preproga v dnevni sobi. Bo iRobot sploh zmogel splezati nanjo ali se bo kar prekucnil? Mogoče celo obrnil?Nič od tega: celo brez zaleta je prepoznal oviro in z nekoliko večjim pospeškom odpeljal na belo preprogo ter opravil svoje delo.Gor in dol po natančnih linijah, celo roba se je lotil temeljito. In prav na preprogi je na svoj račun prišla njegova povečana moč sesanja.Na koncu je bilo jasno: na beli preprogi ni bilo ne las, ne dlak, ne drobtin včerajšnje večerje.Stoli, klubske mizice in nižji regali v dnevni sobi. In otroška soba: dva stola, zaboj z igračami in pisalna miza. iRobota smo spustili v akcijo, ne da bi prestavili ovire, in preverili, kako se bo znašel. Spet brez težav: odpeljal se je pod regal, klubsko mizico in pisalno mizo. Niti stolov se ni ustrašil, ampak se je prav spretno premikal med nogami in posesal vse, kar mu je stalo na poti.V vsakdanjem življenju se je iRobot znašel z odliko, ampak ker smo vendarle delali test, smo mu postavili še malo večji izziv: veliko umazanije na tleh.Eno so pasje ali mačje dlake, dodatno nadlogo pa lahko predstavlja tudi nerodnost med kuhanjem ali kaos med obedom. Na tla smo tako raztresli veliko drobtin in za nameček še nekaj konkretnih pasjih briketov.Robotskega sesalnika smo spustili v pogon, prehitel je Pikija, ki je bil že pripravljen, da se loti ostankov hrane na tleh, in vse lepo posesal. Za njim ni ostalo niti sledu nereda. Ljubljenček pa je ostal brez priboljška. iRobot Roomba® i3+ je tako zmogljiv zaradi 3-stopenjskega sistema za čiščenje, ki uporablja dvojne gumijaste krtače za več površin, kar zagotavlja uspešen boj z vsemi vrstami umazanije.Ko se odločimo za pametne naprave, je logično, da nam te omogočajo preprosto upravljanje, najbolje kar na daljavo in prek mobilnika. Tako je tudi pri robotskih sesalnikih iRobot. Najnovejša aplikacijaomogoča hitro in preprosto upravljanje, hkrati pa glede na model izbranega robotskega sesalnika zagotavlja še pametne funkcionalnosti, ki bodo vsakemu močno olajšale vsakdanjo skrb za čiščenje stanovanja.Naš sesalnik iRobot i3+ smo prvi dan povezali z aplikacijo in tako doživeli popolno pametno izkušnjo. Že po prvem sesanju je spoznal tloris stanovanja in ga narisal med sesanjem.Določili smo mu urnike sesanja po dnevih in urah – pretežno takrat, ko nas ni bilo doma. Kaj ni neprecenljiv občutek, ko se vsakič vrneš v pospravljeno stanovanje?Nekajkrat smo ga zagnali kar iz službe in njegovo delovanje preverjali prek aplikacije, na kateri se ob koncu vsakega sesanja izpiše končno poročilo dela.Po nekaj tednih se je privadil na naš življenjski ritem celo tako, da je sam predlagal termine sesanja. In ko pride sezona cvetnega prahu, predlaga bolj pogosto sesanje. Naprednejše modele iRobot lahko upravljate še bolj natančno – tako da na aplikaciji določite prostor ali celo del prostora, kjer želite, da posesa. Dele prostorov lahko vključite tudi v tedenske urnike.Dandanes moramo zaradi hitrega tempa in prenatrpanega urnika poiskati rešitve, ki so pametne, preproste in hkrati učinkovite. Mednje spadajo tudi naprave, ki nam olajšajo vsakdan tako, da nas razbremenijo.Ena od teh je nedvomno tudi robotski sesalnik iRobot Roomba® i3+ , ki mu lahko pripišemo predvsem zanesljivost. iRobot zlahka opravi svoje delo. Je natančen, pameten in presenetljivo agilen. Brez težav doseže najbolj navidezno nedostopne kotičke, se umika oviram in odlično posesa tudi preproge.Je intuitiven in diskreten: dela potiho in tudi, ko nas ni doma. Napak nismo našli, ampak če bi res lahko pretiravali, bi mu dodali samo še možnost predvajanja glasbe.Predlog za nakup: poleg robotskega sesalnika iRobot Roomba® i3+ predlagamo tudi pomivalca tal iRobot Braava jet®. Ko bo prvi končal sesanje, bo drugi začel brisati tla. Njuno usklajeno delovanje upravlja nova tehnologija Imprint Link™. Vaša tla bodo tako vedno popolnoma čista.Naročnik oglasnega sporočila je Tilt d.o.o.